盜取公款｜涉偷80萬元轉入證券戶口　浸大畢業生囚25個月賠22萬

▲ 涉偷80萬元轉入證券戶口，浸大畢業生囚25個月賠22萬。（資料圖片）

浸會大學前學生會財務秘書涉訛稱獲學生會批准，提取共80萬元舉辦活動，再將60萬轉入其證券戶口，學生會暫代主席經查詢後揭發事件。涉案前財務秘書早前承認兩項盜竊罪，今（17日）於九龍城裁判法院判刑。裁判官判刑時指，被告犯案時為家庭支柱，母親亦患有重病，本案令被告的大好前途留下污點，惟本案所涉款額不少，被告亦違反誠信，判囚25個月，須向浸大前學生會賠償22萬。

被告姚希縉（現24歲，浸大畢業生），被控兩項盜竊罪，控罪指，被告於2023年2月20日與5月2日期間，在香港盜竊一項據法權產，即共80萬元的債項，由恒生銀行有限公司在2個帳戶欠香港浸會大學學生會，而上述財產為浸大學生會所有。

代表律師求情時指，被告已準備了22萬元作償還，當中部分是由被告母親向親友所借。至於被告的證券戶口只可動用數萬元，故未能賠償其他款項，希望法庭可考慮被告沒有案底，認罪等因素。

裁判官判刑時指，被告身邊人均對他有正面評價，而被告於案發期間為家庭支柱，母親患重病，被告生活壓力不少，裁判官強調這並非犯案理由。

裁判官續指，本案令被告的大好前途留下污點，而案中所涉款額不少，被告亦違反誠信，考慮被告在審前覆核前認罪及願意作賠償償還，就兩罪，判囚25個月，另頒令被告須向浸會大學前學生會賠償22萬元。

案情指，被告自2022年7月起出任浸會大學學生會財務秘書，相關委員會成員於2023年5月8日請辭，及後由林姓控方證人暫代主席。林核數時發現有兩筆可疑支票存款，經查詢後發現被告分別於2023年2月及4月，向行政助理訛稱獲學生會批准，提取30萬元及50萬元舉辦活動，獲開出支票。

學生會行政助理遂向涉事學生會主席及副主席查詢，兩人均稱不知情。警方接獲舉報後拘捕被告，被告在警誡下保持緘默，警方進一步調查發現被告將當中60萬元轉至其「富途證券」的投資戶口。

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記者：梁錦麟