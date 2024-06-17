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脂肪肝｜許廷鏗患「嚴重脂肪肝」　醫生推介16大食物消除內臟脂肪/減肚腩/抗炎

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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現年36歲的歌手許廷鏗近日發現自己患上嚴重脂肪肝，有醫生就推薦16種食物，有助消除內臟脂肪及減肚腩、抗炎。

【許廷鏗／Alfred／鏗gry廚房/脂肪肝／慢性病/消除脂肪肝/消除內臟脂肪】現年36歲的歌手許廷鏗（Alfred）不時在YouTube頻道上，透過自製節目「鏗gry廚房」分享美食，不過最近他在節目中接受肝臟檢查，結果竟發現竟然患有嚴重脂肪肝。其實脂肪肝形成與飲食息息相關，有醫生就推介過16種食物，可消除內臟脂肪，部分更有減肚腩及抗發炎功效。

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許廷鏗日前在節目中接受肝臟檢查，不料卻被醫護人員告知患有脂肪肝。對方表示，一般情況下脂肪肝指數280已算犀利，而許廷鏗的脂肪肝指數已達323，屬於較高的數字，有「肥肝」的問題。

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16種食物有助消除內臟脂肪

台灣初日診所減重專科與家醫科醫生李唐越曾在當地電視節目《小宇宙大爆發》中表示，要想戒脂肪肝，要有效減重就要戒掉含糖飲料，他直言：

（愛喝含糖飲料）是蠻危險的日常習慣。

他解釋，即使是「1分甜」的飲品，在加入珍珠等各種配料後，其熱量幾乎等同一碗白飯，故建議大家要慎選配料，例如天然的愛玉、含有纖維的奇亞籽都相對安全；此外，選擇無糖茶、咖啡、檸檬碳酸水等都是良好的飲品替代品。

李唐越醫生分享有助消除內臟脂肪的16大食物：

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維他命D：蛋、冬菇、深海魚

醫生解釋，過往有不少研究發現，多數都市人都缺乏維他命D，而每10個肥胖人士就有9個人維他命D不足。研究發現肥胖與維他命D不足有關，故此補充足夠維他命D就有助改善肥胖問題。

好油：魚類、牛油果油、亞麻籽油

醫生解釋，好油有助抗發炎，正好針對內臟脂肪容易引致身體慢性發炎的情況，自然對維持身體健康有一定幫助。醫生建議大家在減肥時，不要進食所謂的「水煮餐」，因為「水煮餐」不含油分，反而對減重無法作出幫助；譚敦慈就根據美國心臟科醫學會，建議大家每日攝取2湯匙油分。

 鎂：堅果、菠菜、吞拿魚、糙米

醫生解釋，內臟脂肪積聚亦與壓力有關，因為當壓力荷爾蒙失調時，血糖就開始不受控制，結果讓脂肪堆積在小腹位置，而鎂離子就有助穩定神經和情緒。

辣椒素：三色椒、胡椒、青椒、薑黃

醫生表示，辣椒素能夠增加身體的代謝、體溫的上升，有利於整體減重。

蛋白質：肉類、豆類

醫生表示，過往有研究發現增加蛋白質攝取，能夠直接降低內臟脂肪量、縮小腰圍。

3種超級食物防心臟病及糖尿病

台灣減重專科醫生吳銘鋐近日亦在YouTube頻道「初日醫學-宋晏仁醫師xCofit」分享，表示內臟脂肪是存在於腹腔內臟周圍的脂肪，除了影響外觀之外，更與心臟病、糖尿病、高血壓等慢性疾病息息相關，並推介以下3種食物，能夠幫助降低內臟脂肪的沉積。

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1. 富含膳食纖維的食物

例子：紅豆、黑豆、奇亞籽等

吳銘鋐指出，膳食纖維到達腸道後，會被腸道菌分解成短鏈脂肪酸，而短鏈脂肪酸會增加體內飽足荷爾蒙GLP-1和PYY的分泌，達到抑制飢餓素生成、降低食欲及飢餓感的效果。

2. 富含omega-3脂肪酸的魚類

例子：三文魚、鯡魚、鱈魚等

Omega-3脂肪酸對心血管的健康非常重要，有研究顯示，每周如果能進食2至3次魚類，可有效降低內臟脂肪。 

3. 綠茶

綠茶中含有兒茶素、多酚等多種抗氧化物質，有助促進脂肪氧化、代謝率及降低內臟脂肪。有研究顯示，平均每天攝取800毫克的綠茶萃取物，可有效降低內臟，降低內臟脂肪是維持身體健康的關鍵之一。

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