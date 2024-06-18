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遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保

健康資訊

撰文： 容惠玲

發布時間： 2 小時前

最後更新： 10 分鐘前

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【日本/食人菌/甲型鏈球菌/STSS/新冠疫情/M1UK/手足口病/脾蟲病/預防/自保/傳染病/病毒】遊日注意！日本近期多種傳染病個案急升，令不少準備去日本旅行人士擔憂。香港呼吸系統專科醫生梁子超受訪時指出，當地接2連3有傳染病爆發極可能與新冠疫情後，對衛生措施開始鬆懈有關，呼籲勿去1地點，並教4招自保。

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食人菌病例破千宗

綜合日本傳媒報導，日本近日感染手足口病的幼童數量暴增，光是關西地區就有2府4縣達到「警報等級」；除此之外，日本國立感染症研究所今日(18日)公佈的統計數據顯示，截至6月9日，日本今年報告的鏈球菌中毒休克症候群（俗稱「食人菌」感染症）病例數累計破千，達1,019例；今年3月又錄得首宗蜱蟲病人傳人病例。隨著多種傳染病於日本爆發，令不少人均擔心當地的公共衛生是否出現了問題或危機?

更多相關報道：日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心

香港呼吸系統專科醫生梁子超接受訪問時，則懷疑日本近期多種傳染病的爆發極可能與新冠疫情後，市民對衛生防護開始鬆懈有關。他解釋指新冠疫情期間，市民衛生意識十分強烈，加上長期戴口罩，因此令上呼吸病毒感染機會大大降低；疫情過後，市民開始鬆懈，，不會再像以往「罩不離口」，自然會令細菌有機可乘。

手足口病6至7月迎來高峰期

梁子超表示不論手足口病，還是日本食人菌，又名甲型鏈球菌，均可以透過飛沬或直接接觸而感染，手足口病通常在6至7月迎來高峰，對象一般是幼童，症狀包括手、腳和口腔內出現紅疹、水泡或潰瘍，同時發燒。嚴重者可能引發腦膜炎等併發症；甲型鏈球菌主要會有發燒、咽喉炎或者傷口劇痛症狀。

更多相關報道：日本食人菌︱日本爆「食人菌」疫情　小傷口如皮膚爆拆足以中招 專家教2招預防方法

梁子超指出M1UK型熔血性鏈球菌，本身是先從歐洲流行，再傳入日本，症狀本來是十分輕微，不過，日本當地老年人口十分高，這些免疫力低的人士一旦感染，不但較難痊癒，亦很易引發出重症，如壞死性筋膜炎及病毒性休克。

至於傳染病防範措施方面，梁子超指對於手足口病，還是甲型鏈球菌，預防方法大致相近，提醒有意去日本人士可以注意呼吸道及傷口性的防範，並指一有輕微症狀，便需儘快求醫，因為抗生素「盤尼西林」對病毒初期發病時仍是相當有效。

盡量避免去人多的地方，即使去，最好戴口罩

  • 留意身上是否有傷口；即使微小的傷口亦要做好包紮；避免去溫泉澡堂等地
  • 做好手部清潔
  • 一有發燒或者上呼吸感染症狀，要盡快求醫，讓醫生處方抗生素

至於蜱蟲病的防範，梁子超則指其實市民只要儘量少去蚊蟲較多的地方，如山澗、鄉郊；穿上淺色長袖衣物；以及使用安全的驅蚊劑即可。

同場加映:6大高危人士

台大醫院小兒感染科醫生黃立民表示，甲型鏈球菌是環境中一直存在的細菌，除飛沫傳染外，若有人碰觸到帶菌患者的口水，再去抓皮膚，此菌就有可能透過皮膚破損深入皮下組織或肌肉。他指，一般人感染此菌可以用抗生素治療，大多可以康復，但若是幼兒、長者、糖尿病患者、洗腎患者、癌症患者與身上有傷口等身體較虛弱的人，一旦感染容易致命。

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