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改善睡眠︱開風扇睡覺易發惡夢兼傷身　中醫推介3個養生睡姿極速入睡

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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開風扇睡覺易發惡夢兼傷身，台灣中醫師分享3種順陰陽養臟腑的睡姿，極速入睡。（iStock圖片）

睡眠質素影響生活和健康，睡覺對人體的重要性自然不言而喻，但天氣炎熱炎熱，不少人難免要使用冷氣等產品幫助入眠，台灣中醫內科博士李淳廉分享3種順陰陽養臟腑的睡姿，既可養生又可極速入睡。

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夜晚9點上床睡覺延年益壽

中醫內科博士李淳廉在個人網站《李淳廉的淳萃主義》以「一夜好睡精神百倍，徹夜難睡渾身疲累，怎樣睡覺最補呢？」為題，解釋睡眠重要性及入眠方法。她引用《黃帝內經》，指百歲老人共同特點都是亥時（晚上9點至11點）睡覺、寅時（凌晨3點至5點）起，因此最佳的睡覺時間應為晚上9點上床睡覺、凌晨5點起床，而遵從這個睡覺模式，更可令人一生身無大病。

她解釋，當凌晨12點還沒入睡，便會特別入眠，就算入睡亦會容易有淺層睡眠、發夢又早醒的情況，因為晚上11點後經脈行至膽經，陽氣開始起來，便難以安心入睡，令睡眠品質變差，亦影響陽氣生發，從而導致下一天出現疲勞、打瞌睡、呵欠連連，更影響記憶力與思考。她建議如果許可的話，上午11時至下午1時也最好安排半小時午睡。

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睡房不宜太大 切勿開風扇

李醫師亦表示睡房不應太大，原因在於房間小較易聚集陽氣，而傳統養生講求睡覺要關好門窗。即使夏天亦不應開著電風扇睡覺，她直指「人生病很多都與此有關」。因為人睡眠時氣血流通緩慢、體溫下降，人體表面會形成陽氣層，而陽氣足便不會發惡夢。

李醫師又指開風扇窗戶，入屋的是風，風入的是筋；風入筋寒入骨，起床便會臉部、身體發黃，背後的頸筋發硬、骨骼酸痛，嚴重更有人會發燒，正是風寒入筋骨的緣故，亦是氣受傷了。她建議如果夏天太過炎熱，可以關上房門，利用冷氣將房間吹涼，再調至睡覺模式，維持恆溫與空氣乾爽。亦可洗澡後立即睡覺，當周邊體溫較低，便會加速入睡速度，但切記蓋上薄棉被，避免半夜手腳太冰冷而抽筋。

養生睡眠：3種順陰陽養臟腑睡姿

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