  • 33°C
香港時間 : 2024617日 (一) 14:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

孝順女︱黎姿推輪椅爸爸深圳慶父親節人氣商場打卡　父曾患腦膜炎失聰只餘2至3成聽力

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

黎姿推坐輪椅爸爸北上慶祝父親節，到深圳人氣商場打卡。

【黎姿/父親節/孝順】3女之母黎姿（現名馬黎珈而）一直是孝順女，對父母及弟弟黎嬰照顧有加，以身作則教導3個女兒孝順。昨日(16日)是父親節，黎姿推着坐在輪椅的爸爸，到深圳的人氣打卡商場深業上城閒逛，黎姿感慨地說:「在爸爸眼中的小女孩眨眼間已經長大了，現在就由我帶爸爸去遊玩。」另外，黎姿父親早年患有腦膜炎失聰，聽覺只有二至三成的聽力，視力也變差；由於父親身體欠佳，為了幫補家計。黎姿14歲進入娛樂圈，現在總算安定下來，家庭事業兩得意。

最新影片:

湊得輕鬆啲
偉大父愛︱照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父惟一心願：照顧他到最後

一向疼錫家人的黎姿，在弟弟黎嬰於2007年發生車禍後，放棄了如日方中的演藝事業，專心打理弟弟的醫學美容生意，變身商界女強人，但無論工作多忙碌，她每逢大時大節必定會陪伴家人，趁住父親節，她便帶家人去一個小旅行，到深圳的人氣打卡商場深業上城閒逛，她在社交網放上照片，照片所見黎姿推着坐在輪椅的爸爸，黎父精神不錯，而黎姿就打扮得相當輕便，方便照顧老父。

黎姿出名孝順。(IG圖片)

黎姿發文寫道小女孩長大了，現在由她帶爸爸去遊玩：

今次與家人一起去了個小旅行，出門逛逛，呼吸一下新鮮空氣。推著爸爸的輪椅時，想起小時候爸爸都會抱著我、牽著我到處去，這都是我開心的回憶。時間過得很快，在爸爸眼中的小女孩眨眼間已經長大了，現在就由我帶爸爸去遊玩。只要一家人在一起，都是最開心溫暖的。祝天下的每位爸爸，父親節快樂！

黎姿還買了蛋糕，蛋糕上有一個小女孩抱住爸爸大腿，露出微笑，意義非凡。

而上月母親節，黎姿亦有在IG分享母女照，帶媽媽外出享用大餐，並送上鮮花及由黎姿女兒親手製作的心意卡。

黎姿為家人放棄事業

其實黎姿向來出名疼錫家人，當年她的弟弟於2007年發生車禍險成植物人，黎姿毅然退出娛樂圈照顧弟弟，又接手其生意，讓他有動力活下去。黎姿曾接受訪問說：「我會每一天、每個月，跟他報告或者是跟他研究，或者研究美容事業的事情、理念，以及同事、員工或是顧客的反應。讓他有追求生命的熱愛熱情在，那他就可以進步下去。如果他甚麼都沒有，他的人生怎麼辦呢？」她甘願為家人放棄事業，在黎姿眼中絕不覺是犧牲：「因為家人就是家人，家人就是要擁抱在一起的，我覺得沒有甚麼付出犧牲，沒有這個感覺。」

點擊圖片放大
+5
+4

黎姿家人永遠在首位

黎姿承認有時候會很累，但在照顧他們的過程中，令她也很享受，她說：「因為家人在我身邊是很重要，可能由細至大，都習慣了吧。你問我有沒有想過自己的事情，可能我的事情我就是保衛家庭的人。」至於從黎姿的社交網中不時看見她與家人的合照，正如她而言，最重要「一家人齊齊整整」。

點擊圖片放大
+5
+4

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

父親節︱見盡診所百態8成病人由女兒陪診　腫瘤科醫生爸爸：生女比較「有心肝」
00:00 2024/06/16
父親節︱見盡診所百態8成病人由女兒陪診　腫瘤科醫生爸爸：生女比較「有心肝」
凱特現身︱凱特罹癌及P圖風波後操刀拍父親節照　3子女發文向爸爸威廉表愛意
今日 10:38
凱特現身︱凱特罹癌及P圖風波後操刀拍父親節照　3子女發文向爸爸威廉表愛意
【凍齡靚媽】黎姿52歲生日罕曬一家五口全家福　13歲女暴風成長快高過媽媽
12:21 2023/10/02
【凍齡靚媽】黎姿52歲生日罕曬一家五口全家福　13歲女暴風成長快高過媽媽

你可能感興趣

父親節︱見盡診所百態8成病人由女兒陪診　腫瘤科醫生爸爸：生女比較「有心肝」
00:00 2024/06/16
父親節︱見盡診所百態8成病人由女兒陪診　腫瘤科醫生爸爸：生女比較「有心肝」
凱特現身︱凱特罹癌及P圖風波後操刀拍父親節照　3子女發文向爸爸威廉表愛意
今日 10:38
凱特現身︱凱特罹癌及P圖風波後操刀拍父親節照　3子女發文向爸爸威廉表愛意
【凍齡靚媽】黎姿52歲生日罕曬一家五口全家福　13歲女暴風成長快高過媽媽
12:21 2023/10/02
【凍齡靚媽】黎姿52歲生日罕曬一家五口全家福　13歲女暴風成長快高過媽媽
黎姿 父親節 家庭教育 正能量 爸媽心聲 深圳

最高瀏覽

星二代丨劉小慧靚女囡囡無意入娛圈　許秋怡學霸兒子高大英俊
星二代丨劉小慧靚女囡囡無意入娛圈　許秋怡學霸兒子高大英俊
甲醛中毒丨新屋入伙一家4口甲醛中毒入院　檢測揭36件家具僅5件甲醛合標準
甲醛中毒丨新屋入伙一家4口甲醛中毒入院　檢測揭36件家具僅5件甲醛合標準
急症室最長等候時間（06月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月17日 時間12:05）
家用公價｜調查指每月家用平均呢個數　「家用計算表」同住子女起碼付6000元？
家用公價｜調查指每月家用平均呢個數　「家用計算表」同住子女起碼付6000元？
前TVB主播︱黃麗幗親子樂玩水罕有晒驕人上圍　靚媽轉戰金融界更加省鏡
前TVB主播︱黃麗幗親子樂玩水罕有晒驕人上圍　靚媽轉戰金融界更加省鏡