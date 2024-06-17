孝順女︱黎姿推輪椅爸爸深圳慶父親節人氣商場打卡　父曾患腦膜炎失聰只餘2至3成聽力

▲ 黎姿推坐輪椅爸爸北上慶祝父親節，到深圳人氣商場打卡。

【黎姿/父親節/孝順】3女之母黎姿（現名馬黎珈而）一直是孝順女，對父母及弟弟黎嬰照顧有加，以身作則教導3個女兒孝順。昨日(16日)是父親節，黎姿推着坐在輪椅的爸爸，到深圳的人氣打卡商場深業上城閒逛，黎姿感慨地說:「在爸爸眼中的小女孩眨眼間已經長大了，現在就由我帶爸爸去遊玩。」另外，黎姿父親早年患有腦膜炎失聰，聽覺只有二至三成的聽力，視力也變差；由於父親身體欠佳，為了幫補家計。黎姿14歲進入娛樂圈，現在總算安定下來，家庭事業兩得意。

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一向疼錫家人的黎姿，在弟弟黎嬰於2007年發生車禍後，放棄了如日方中的演藝事業，專心打理弟弟的醫學美容生意，變身商界女強人，但無論工作多忙碌，她每逢大時大節必定會陪伴家人，趁住父親節，她便帶家人去一個小旅行，到深圳的人氣打卡商場深業上城閒逛，她在社交網放上照片，照片所見黎姿推着坐在輪椅的爸爸，黎父精神不錯，而黎姿就打扮得相當輕便，方便照顧老父。

▲ 黎姿出名孝順。(IG圖片)

黎姿發文寫道小女孩長大了，現在由她帶爸爸去遊玩：

今次與家人一起去了個小旅行，出門逛逛，呼吸一下新鮮空氣。推著爸爸的輪椅時，想起小時候爸爸都會抱著我、牽著我到處去，這都是我開心的回憶。時間過得很快，在爸爸眼中的小女孩眨眼間已經長大了，現在就由我帶爸爸去遊玩。只要一家人在一起，都是最開心溫暖的。祝天下的每位爸爸，父親節快樂！

黎姿還買了蛋糕，蛋糕上有一個小女孩抱住爸爸大腿，露出微笑，意義非凡。

而上月母親節，黎姿亦有在IG分享母女照，帶媽媽外出享用大餐，並送上鮮花及由黎姿女兒親手製作的心意卡。

黎姿為家人放棄事業

其實黎姿向來出名疼錫家人，當年她的弟弟於2007年發生車禍險成植物人，黎姿毅然退出娛樂圈照顧弟弟，又接手其生意，讓他有動力活下去。黎姿曾接受訪問說：「我會每一天、每個月，跟他報告或者是跟他研究，或者研究美容事業的事情、理念，以及同事、員工或是顧客的反應。讓他有追求生命的熱愛熱情在，那他就可以進步下去。如果他甚麼都沒有，他的人生怎麼辦呢？」她甘願為家人放棄事業，在黎姿眼中絕不覺是犧牲：「因為家人就是家人，家人就是要擁抱在一起的，我覺得沒有甚麼付出犧牲，沒有這個感覺。」

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黎姿家人永遠在首位

黎姿承認有時候會很累，但在照顧他們的過程中，令她也很享受，她說：「因為家人在我身邊是很重要，可能由細至大，都習慣了吧。你問我有沒有想過自己的事情，可能我的事情我就是保衛家庭的人。」至於從黎姿的社交網中不時看見她與家人的合照，正如她而言，最重要「一家人齊齊整整」。

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