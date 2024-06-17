拒收毫子︱馬鞍山茶餐廳寸爆拒收5毫子　Ben Sir怒斥1句完勝獲讚

▲ 馬鞍山茶餐廳拒收5毫子，Ben Sir怒斥1句完勝KO店員。

【拒收毫子/茶餐廳/Ben Sir/歐陽偉豪】餐廳拒收一、兩毫已成港人的「潛規則」，但現在卻連5毫子都會拒收！中大前講師Ben Sir歐陽偉豪近日分享，20年前曾光顧馬鞍山1間茶餐廳，付款時因夾雜5毫子，被店員拒收，最後開始憤怒的Ben Sir用1句話反駁店員，解決事件。

茶餐廳拒收5毫子 Ben Sir用1句反擊

Ben Sir日前於Facebook發文分享在茶餐廳用餐的經歷，表示茶餐廳有2條規定，第一是限定用餐時間是90分鐘，Ben Sir對此仍可容忍，但無法忍到第二條「五毫一毫唔收」的規定。他憶述2004年曾光顧馬鞍山1間茶餐廳用膳，付款時「畀足錢」，但當中夾雜的5毫子卻被拒收。店員指「我哋唔收5毫」，而Ben Sir則回應「我畀足哂錢」，但對方堅持不收，「寫明唔收5毫」。

此時，Ben Sir略有恕意，直斥「我冇揀你啲嘢食，你做乜揀我啲錢？」，這一句話令店員即時「冇聲出」，另一店員隨即出來打圓場，表示「算喇算喇」，結束事件。

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網民批餐廳做法：唔收犯法

帖文一出，網民大讚Ben Sir的應對，又批評餐廳做法，指「除非五毫不是通用貨幣，否則商户無權拒絕」、「呢啲餐廳唔會再幫襯，我嚟食嘢，唔係嚟受氣」、「其實唔到佢唔收，法定貨幣嚟，又冇超額，唔收犯法」。

另外，亦有網民分享類似經歷，「試過去買麵包，話我嗰個一蚊硬幣有污跡唔肯收，我都係答佢，係錢呀，放低就走」、「有次我在啟田街市，叫佢報警先肯收我兩個五毫子」、「我都試過買麵包比錢五亳，二毫及一毫都唔收，係得7仔同ok便利店收之外，好多店舖都不收 」。

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法例沒有表明商店拒收會被懲罰

根據香港法例454章《硬幣條例》第2(1)條，面額少於1元的硬幣即1毫、2毫、5毫硬幣），支付的款額不可超過2元。不過，有香港律師會曾指出，上述法例並沒有賦予任何權力使服務供應商接收這些硬幣，也沒有條文禁止商家拒收。若雙方發生爭議，警方一般會作為「糾紛」處理，協助雙方調解。

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