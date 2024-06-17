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父親節｜藝人父親節高調放閃　林海峰爸爸激似蔡瀾古巨基獲兒子狂錫甜到漏

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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【父親節】不少藝人都在父親節於社交平台分享與父親、子女的溫馨互動，有藝人與家人外出旅遊，亦有送禮物冧父親甜到漏，當中包括古巨基、李璨琛、倪晨曦、許紹雄、黃祥興、區永權，眾多位藝人當中最吸網民熱討應該是林海峰，他鮮有曬出與父親的合照，而樣貎更有蔡瀾先生的影子！

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湊得輕鬆啲
偉大父愛︱照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父惟一心願：照顧他到最後

父親節當日，林海峰（Jan）在IG貼出與爸爸的合照，為「軟硬」演出宣傳，不少網民指林父貌似蔡瀾。還有一眾藝人大曬仔女的禮物，如楊洛婷一對仔女自製了父親節卡，送給樂隊Dear Jane主音老公Tim，相中見到Tim攬住仔女笑得非常開心。岑珈其亦表示開心收到仔仔的父親節禮物。江伊晴與老公蕭唯展穿上親子裝睇波慶祝。另外，胡定欣、曹敏莉、陳曉華分別貼上與父親的照片，非常溫馨。

父親節｜區永權父親節送機節目

父親節當日，剛好是區永權大兒子出發遊學，廿四孝父親當然做司機，一家人一早出發到機場送機，而區永權在帖文寫道︰「父親節第一個精彩節目，包你開心到飛起，皆因晨早流流，機場送機！#媽媽會焦慮 #」，又笑兒子離港太太會焦慮，說盡媽媽的心聲。

父親節｜古巨基獲兒子狂錫甜到漏

古巨基父親當日分享了與4歲兒子Kuson的影片，Kuson自送上自製奬牌，指父親是「Best PaPa」，之後又爬在古巨基身上瘋狂咀咀，又錫臉又鍚嘴，並在IG寫道︰「今日起身見到個好醒目Kuson，佢送完佢準備咗好耐親手做的禮物俾我，再擒上我個身狂錫，突然覺得平時湊佢幾攰幾唔夠瞓，真係乜都抵晒 #連古太都未試過咁錫我 #所有父母親小朋友每天都快樂」。

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父親節｜李璨琛瞓住湊女兒

李璨琛太太於女兒lucy.is.good IG曬出三父女的溫馨照，相中見到琛仔在梳化瞓晏覺，小女兒躺在父親的大腿上，Lucy則坐在父親旁一臉無奈面向鏡頭，寫道︰「Father永遠有得瞓晏覺就係最Happy。#無論個細既喺佢身邊躝嚟躝去都不為所動 #動也不動」非常搞笑。另一帖文則是爸爸李璨琛收到大量女兒自製禮物，更指是「甜到漏系列之Happy father's day」。

父親節｜倪晨曦老公挑戰扮大肚婆

陀第三胎的倪晨曦為了娛樂自己滿足媽媽心靈，父親節當日安排了老公扮大肚婆，將西瓜貼在老公肚皮上，其後做一系列任務︰如坐在梳化上穿襪子，又要求他嘗試捧西瓜裝起床的動作，最後老公總算伸手敏捷，完成任務。

不過倪晨曦不算太滿意，並寫道︰「這西瓜對於父親來說太細！但都感謝你陪我玩這個遊戲，讓我開心一整天！並祝福各位超級爸父親節快樂。#watermelonchallenge #父親節卻要娛樂自己滿足媽咪 #身手敏捷到我覺得爸爸也很適合陀b」。老友梁玉麟留言︰「下次叫Vincent試大樹菠蘿。」

父親節｜許紹雄一家外地旅行

許紹雄就選擇一家外地旅行，並在IG貼出與女兒許惠菁（Charmaine）在澳洲雪梨的合照，見到許紹雄一家三口加上女婿作四人行，到雪梨的合照觀光，許紹雄寫道：「父親節快樂，母親節更要快樂，父母親一齊快樂」。

父親節｜林海峰鮮有晒父親合照

父親節當日，林海峰（Jan）在IG貼出與爸爸的合照，為「軟硬」演出宣傳，不少網民指林父貌似蔡瀾。原來林海峰家族都是演藝世家，林珊珊、林海峰及林曉峰三姊弟關係廣為人知，原來他們還有個影帝舅父狄龍和他太太陶敏明，她當年亦是一位演員、視帝表弟譚俊彥和內地演員太太任祉妍，整個家族共12位幕前藝人，可謂粒粒巨星。

 

 

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