資優培養｜成績好IQ高不等於資優生　哈佛教授拆解：8種多元智能表現【附20條資優測試】

▲ 哈佛大學教授提出8種資優生的多元智能表現，家長透過培育及啟發，便能激發孩子潛能未展的資優天賦。

【資優兒童/多元智能/天賦/資優特質/資優機構/藝術才能】不少父母都有「望子成龍」的心態，希望子女多才多藝，不過成績優異或者智商（IQ）高都不是資優生的定義。家長若想知道如何發掘或培養孩子的興趣、專長，或者孩子是否屬於「被埋沒的資優生」，家長可按由專家列出20條資優測試問題，評估子女的潛能和天賦，再加以栽培。

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根據教育統籌委員會《第四號報告書》為資優作出較廣泛的定義，並指出資優兒童在不同範疇具突出的表現或潛能，包括：智力經測定屬高水平、在某一學科有特強的資質、有獨創性思考能力、在繪畫、戲劇、舞蹈、音樂等視覺及表演藝術方面特具天分等等。

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根據教育局，香港資優教育簡介引用美國哈佛大學迦納教授（Dr. Howard Gardner）提出8項認知能力，它們分別是： 語言智能、邏輯數學智能、空間智能、音樂智能、身體動覺智能、自省智能、人際關係智能、自然辨識智能。

每個人都擁有以上各項智能，只是在各項中的表現有強有弱，因人而異。每項智能都可以經學習和訓練而達到一定水平。資優學生會在以上一項或數項智能中表現優異。現時很多國家及地區，均參考這個較為多元化的觀點來制定資優教育政策。

資優培育｜認識資優學生正面及負面特質

資優學生20項正面特質 學得早、學得快 好奇心強，探索「如何」及「為何」 效率高，記憶力強 具領袖才能 分析能力卓越 樂於按受複雜問題且不斷進步 想象力豐富 善於從已有知識推斷結果 感情強烈 對社會責任高度敏感 語言能力高 富創意 富幽默感 解難能力強 關注世界問題及其將來 具獨立學習能力 對有興趣的事物專注力強 閱讀和理解能力高 仔細、慎密 凡事要求公平及公正

資優學生12項負面特質 過度的完美主義 害怕冒險/失敗 對没有興趣的事物採取消極態度 情緒波動大，容易沮喪 操控他人 對批評反應強烈 對别人及自己要求過高 幼年已會把自己的成就與其他孩子比較 挑戰權威 不和諧的人際關係 過度自我批評 自我形象低

資優培育｜引導不同特質的資優學生之建議

資優學生擁有不同特質，可能呈現對學科、情緒和創意等不同表現。這些特質無論是正面還是負面，家長透過培育及啟發，便能激發孩子潛能未展的資優天賦。資優孩子特質可歸納為智能卓越學生、情緒與認知發展有差距學生、創意無限。

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資優培育｜何謂「被埋沒的資優生」

不少人都會認為，資優學生都能從容地掌握學習，並有出色表現。然而，有些資優生的學習能力與學業成就毫不相稱，他們在智能測驗表現卓越，顯示出他們具備很高的學習能力，但學業成績卻長期落後於同級一般水平。

部分潛能未展的資優學生在課堂上表現退縮，甚至會擾亂課堂秩序，以圖吸引注意。家長要明白，潛能未展不是與生俱來，而是由很多不同因素相互影響形成，並可以透過適當的方法，使學生學習擺脫困局。

以下是資優學生潛能未展常見的特徵，如發現學生的行為符合表列10項或以上，包括有*號的項目，應以智力測驗（韋氏或史丹福—比奈智力測驗）確定學生是否資優。

資優培育｜資優學生潛能未展常見特徵

1. *測驗成績差劣。

2. *在主科（中、英、數）中有一科或以上只達及格水平，甚至不及格。

3. *經常馬虎地完成功課，或未能把家課完成。

4. *對感興趣的課題表現出超卓的理解力及認識。

5. *口語表現遠超於書寫習作的表現。

6. 常識豐富。

7. 有豐富的想像力及創造力。

8. 經常不滿自己的習作表現。

9. 為避免表現不佳而逃避嘗試新事物，傾向追求完美及自我批評。

10. 能自發地在家中完成自行挑選的習作。

11. *有廣泛的興趣，對感興趣的事物能進行深入研究。

12. *自尊感弱，在班中表現畏縮或好爭吵（好攻擊）。

13. 在分組活動時表現不安或欠建設性。

14. 富敏銳的洞察力，敏感於自己及他人的感受。

15. 對自己有不合理的要求，如訂立太高或大低的目標。

16. 不喜歡重複性或背誦式的練習。

17. 容易分心，不能專注地完成習作。

18. 對學校存負面態度，或表現漠不關心。

19. 抗拒教師努力改善課室秩序及提升同學的學習興趣。

20. 朋友不多，未能與同輩融洽共處。容易分心，不能專注地完成習作。

#上表為 Joanne Whitmore (1980) A Checklist to Identify Gifted Underachievers

資優培育｜提供資優教育支援機構名單

資優教育機構｜1. 教育局資優教育服務

鼓勵主流學校以校本方式在課程和學校生活中對資優學生給予適切的培育。為有興趣發展校本資優培育工作的學校提供課程資源及「推行指引」作參考之用。

課程發展及支援 資優教育詳情 【按此連結】 課程支援分部資優教育組 【按此連結】

為有特殊學習需要的資優學生（如有行為或情緒問題 、有特殊學習困難）提供評估和輔導服務，並為其家長和所屬學校提供諮詢服務/支援。

有關部門：

教育心理服務 (香港) 組 電話：3695 0486 傳真號碼：3695 0553 教育心理服務 (九龍) 組 電話：3698 4321 傳真號碼：2715 8056 教育心理服務 (新界) 組 電話：2437 7270 傳真號碼：2416 2478

資優教育機構｜2. 香港中文大學教育學院

目的 為資優學生舉辦「資優計劃」 電話 2603 7485 / 2603 7444 傳真號碼 2603 7435 電郵 pgt@fed.cuhk.edu.hk 網址 【按此連結】

資優教育機構｜3. 香港浸會大學兒童發展研究中心

目的 為資優兒童舉辦「資優教育課程」及相關活動 電話 3411 7249 傳真號碼 2337 8902 電郵 ccd@hkbu.edu.hk 網址 【按此連結】

資優教育機構｜4. 香港科技大學理學院資優教育發展中心

目的 專為資優學生舉辦數理資優課程 電話 2358 5084 傳真號碼 3521 0734 電郵 cdgt@ust.hk 網址 【按此連結】

資優教育機構｜5. 香港大學學術交流部 - Academy for the Talented

電話 2219 4890 傳真號碼 2291 0451 電郵 talented@hku.hk 網址 【按此連結】

資優教育機構｜6. 香港資優兒童家長會

電話 3005 7711 網址 【按此連結】

資優教育機構｜7. 香港資優教育學苑

電話 3940 0101 傳真號碼 3940 0201 網址 【按此連結】

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