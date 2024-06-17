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誤吞異物｜1歲男童托兒所誤吞3cm積木　窒息致腦缺氧2年仍無法說話

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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1歲男童托兒所誤吞3cm積木，窒息致腦缺氧2年仍無法說話。

【誤吞異物/鯁喉/急救/兒童健康】日本德島縣一間托兒所，2022年底發生幼童誤吞積木致窒息的事件，涉事男童因腦缺氧，至今仍無法正常說話，警方近日以業務過失傷害將園長在內等8人送檢方偵辦。

根據外媒報道，事發於2022年12月5日，在德島縣北部一間托兒所內，有工作人員發現一名1歲男童出現嘔吐情況，因此不斷拍打他的背部，但情況沒有改善，隨即報警求助。

男童被送院途中已陷入心肺功能停止的狀態，當時救護人員發現他的喉嚨有異物卡著，立即將其取出，發現一塊積木。雖然男童成功保住性命，但由於長時間窒息導致腦缺氧，他至今仍無法正常交流。

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根據調查顯示，男童誤吞一塊長約3厘米、直徑約2厘米的積木。據悉，涉事的托兒所將積木放在約34厘米高的架子上，讓兒童自行取積木玩耍。

警方指出，托兒所將積木放在兒童觸手可及的地方，令他們輕易取得有機會誤吞的物品，最終造成釀成意外，涉嫌業務過失傷害。警方於本月14日將園長等8人移送檢方調查，8名被告均承認疏忽。

兒童鯁喉｜專家教鯁喉急救大法

本港過去曾發生鯁喉奪命意外。消防處曾推出「任何仁」《識自救 - 哽哽於懷篇》短片，教人鯁塞時如何急救。片中指出當有人哽塞時，若患者神智清醒及能夠用力咳嗽，可嘗試鼓勵患者繼續咳嗽，並監察患者。

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不過，如患者的氣道完全受阻，即已不能咳嗽，就要使用「謙烈治急救法」及報警求助，其急救方法是急救者首先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，將拳頭放在患者的肚臍上方，胸骨下方的位置，雙手用力向內，向上地抽入他的上腹，重複以上動作直至阻塞物吐出為止。

兒童鯁喉｜把握黃金5分鐘

本港有急症科醫生指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。

不少人情急之下，可能會將手指伸入兒童喉嚨，試圖挖出異物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將異物愈推愈入，反令傷者更危險。以下是4招急救法︰

第1招︰小孩一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將鯁塞物咳出來。

第2招︰若孩子臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車求助。

第3招︰小孩一旦嚴重鯁喉，可嘗試在小孩背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助小孩吐出阻塞氣管的食物。

第4招︰一旦拍背無效，施救者也可面對哽喉小孩的正面，在小孩胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令小孩吐出氣管內的食物。

此外，食安中心在官方facebook上，列出容易哽喉的高危食物類別，呼籲家長及照顧者要小心，避免年幼子女帶回去學校進食。

  • 難於溶化嘅果凍（例如小杯裝蒟蒻啫喱）
  • 細小嘅堅硬食物（例如果仁、硬糖、花生、角仔）
  • 細小嘅球形食物（例如提子、魚蛋、丸類食物）
  • 難於咀嚼嘅食物（例如麻糬、糯米糍、湯圓、年糕）
  • 可壓縮食物（例如棉花糖）
  • 厚稠糊狀嘅醬（例如花生醬）

即睇鯁喉高危食物及昏迷急救法：

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