靚媽精明眼｜永安百貨夏季大減價開鑼　家電/廚具/服飾/食品低至1折

【永安百貨/永安大減價/免費機票/夏季減價/著數優惠】永安百貨夏季超值大減價正式開鑼！由即日起至2024年7月1日於全線永安及網店同步進行，雲集過萬款雜貨、寢室床品、廚房用具、家電及服飾，以低至1折的震撼價發售，凡即日累積購物淨額每滿$1,200，即送你$30永安現金券1張，購物以外還有機會贏走歐洲、美國、澳紐、東南亞不同地區的機票！

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永安大減價｜家電系列︰必買SMEG、DeLonghi

電器用品包括Tefal、Panasonic、Kenwood、Philips、Recolte、Braun均而優惠價發售，當中最受歡迎必定是SMEG、DeLonghi，前者減價貨品包括

攪拌機，原價$2,480，折後價$1,736，四款顏色齊備；後者全自動咖啡機原價$8,988，折後價$5,788，還送1公斤價值$388的咖啡豆，相當超值優惠。如果你是這兩品牌的小家電忠粉，千萬不要錯過這次減價。

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永安大減價｜廚房用品及餐具系列︰必買Tefal、Tiger、3M濾水器

廚房用品及餐具系列中，法國製造的Tefal 6件裝的疊疊鑊最抵買，原價$2,198，折後價$1,318；小朋友上學必備的Tiger保溫飯壺、保溫杯亦有優惠價發售。此外，家中有正在用濾水器的你，3M全效型濾水系統連分流器及孖芯套裝超值發售，原價$4,870，折後價$2,666，使用美國運通卡額外有95折！

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永安大減價｜名牌服裝及配飾

永安名牌專線有不少各類的歐洲品牌，如Coach、Furla、Kate Sapde、Marc Jacobs、Tory Burch及Vivienne Westwood精選手袋低至2折；男女戶外服飾，購買指定貨品淨額滿，$600或以上即減$40，$1,200或以上即減$120，$2,000或以上即減$250。

永安大減價｜機票大激賞

由即日起至2024年10月20日，永安推出好「賞」飛大抽奬，大家shopping之餘仲隨時有機會贏走歐洲、美國、澳紐或東南亞不同地區機票！即日累積購物（印花換購貨品、指定專櫃及寄銷貨品除外）滿指定淨額，即可獲得好「賞」飛大抽獎抽獎券，將抽獎券放入指定抽獎券收集箱，即可參加雙週抽獎！

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