搭飛機穿搭丨搭飛機千萬別穿6大衣著　專家警告：穿這1種褲隨時致命

▲ 搭飛機千萬別穿6大衣著 專家：穿這1種褲隨時致命

【飛機穿搭／短褲／瑜伽褲／人字拖／牛仔褲】不少港人在新年前後都會外遊，但原來上飛機的穿搭都甚有講究！有空中服務員及航空專家，就分享了6種乘搭飛機時的「NG衣著」，其中一種褲在發生意外時穿上，更可能增加死亡機率！

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根據英國《太陽報》報道，不同專家分享了乘搭飛機時「千萬不能穿」的衣著，包括短褲、緊身衣物、高踭鞋、瑜珈褲、人字拖及牛仔褲，網紅空少Tommy Cimato就曾指出機艙座位並非定期清潔，因此穿著短褲或短裙便會更容易接觸到細菌，故此不建議穿短褲。

而空姐Andrea Fischbach亦曾受訪分享，乘搭飛機時身穿任何緊身或對皮膚造成壓力的衣服，都有可能導致抽筋或身體腫脹，甚至在之後引起疼痛，因此不建議乘客穿上；另有專家稱，有一種穿搭在發生意外時穿上，更可能會增加死亡機率，按下圖即睇：

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Andrea Fischbach還建議，乘客盡量切勿有以下3種穿搭，否則有可能會被禁止登機，而更嚴重是導致自身受傷。

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另外，她還提到，每次出勤時都會帶同小腰包，當作旅行袋，內有牙膏和其他日常用品，在其他國家休息外出時，都可以繼續帶。同時，旅行餐具套裝亦非常實用，包括刀叉、湯匙、飲管和筷子，因為有時酒店房間沒有餐具，旅行餐具套裝就能幫到住客。

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搭飛機除了要注意飲食安全，亦要注意座位及周遭環境衛生！有美國專家曾在多個機場和航班收集細菌樣本進行分析，發現有6個地方出乎意料骯髒，提醒大家在接觸這些物件時要先消毒，避免不知不覺受細菌感染。旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

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此外，美國空姐Kat Kamalani早前在TikTok上發布影片，透露搭乘飛機時，建議乘客千萬不要飲用飛機上的咖啡、茶等飲料，因裝飲料的水箱從未清洗過。詳情即看：飛機飲品丨空姐曝飛機上「噁心秘密」 2款飲品千萬別喝：絕對好噁心

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