搭飛機穿搭丨搭飛機千萬別穿6大衣著　專家：穿這1種褲隨時致命

▲ 搭飛機千萬別穿6大衣著 專家：穿這1種褲隨時致命

【搭飛機/穿搭/衣著/千萬別穿/短褲/緊身衣物/高踭鞋/瑜珈褲/人字拖/牛仔褲/致命/死亡風險】不少港人喜歡去旅行，上機時的衣服多以舒適為主，但原來短褲、人字拖等衣物並不適合在機上穿著。近期空中服務員及航空專家，分享6種乘搭飛機的NG衣著，其中1種在發生意外時穿上，更可能增加死亡機率！

根據英國《太陽報》報道，不同專家分享了乘搭飛機時「千萬不能穿」的衣著，包括短褲、緊身衣物、高踭鞋、瑜珈褲、人字拖及牛仔褲，網紅空少Tommy Cimato就曾指出機艙座位並非定期清潔，因此穿著短褲或短裙便會更容易接觸到細菌，不建議穿短褲；空姐Andrea Fischbach曾在受訪時分享，乘搭飛機時身穿任何緊身或對皮膚造成壓力的衣服，都有可能導致抽筋、腫脹，甚至在之後引起疼痛，因此不建議乘客穿著；另有專家稱，這種穿搭在發生意外時穿上，更可能增加死亡機率，到底是哪種穿搭，

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此外，美國空姐Kat Kamalani早前在TikTok上發布影片，透露搭乘飛機時，建議乘客千萬不要飲用飛機上的咖啡、茶等飲料，因裝飲料的水箱從未清洗過。詳情即看：飛機飲品丨空姐曝飛機上「噁心秘密」 2款飲品千萬別喝：絕對好噁心

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