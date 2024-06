三屆視后丨佘詩曼激罕騷泳照　阿佘與「七魔女」大解放派福利【多圖】

視后佘詩曼人紅工作多,近日終於難得休息放假,而且更與「七魔女」一班好姊姊齊去泰國旅行。阿佘更在外地大解放,在今日(6月17月)激罕騷三點式泳照。

是次旅行,「七魔女」成員當中文頌嫻沒一起出遊外,其他成員齊齊出發。梁靖琪(Toby)日前已在個人社交平台上載一段片,Toby、阿佘、湯盈盈、鍾麗淇、周家蔚和一位朋友齊在機場擺甫士拍片,阿佘還大叫Let's Go之後跑向鏡頭,然後鏡頭一轉,她們在沙灘海邊,眾人穿上泳裝上陣,不過畫面昏暗,不能看清楚身段。

家族榮耀之繼承者丨佘詩曼林峯5度做情侶被讚合襯 阿峯被爆一個貼心舉動勁錫阿佘

阿佘堪稱凍齡天花板

不過,「七魔女」成員之後比如Toby、鍾麗淇分別在個人社交平台上載泳照,在今日到阿佘出招,上載穿黑色三點式泳照的照片,並寫道:

Smiles are little rays of sunshine that brighten lives.