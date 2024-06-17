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三屆視后丨佘詩曼激罕騷泳照　阿佘與「七魔女」大解放派福利【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

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佘詩曼激罕大解放。

視后佘詩曼人紅工作多，近日終於難得休息放假，而且更與「七魔女」一班好姊姊齊去泰國旅行。阿佘更在外地大解放，在今日（6月17月）激罕騷三點式泳照。

是次旅行，「七魔女」成員當中文頌嫻沒一起出遊外，其他成員齊齊出發。梁靖琪（Toby）日前已在個人社交平台上載一段片，Toby、阿佘、湯盈盈、鍾麗淇、周家蔚和一位朋友齊在機場擺甫士拍片，阿佘還大叫Let's Go之後跑向鏡頭，然後鏡頭一轉，她們在沙灘海邊，眾人穿上泳裝上陣，不過畫面昏暗，不能看清楚身段。

家族榮耀之繼承者丨佘詩曼林峯5度做情侶被讚合襯 　阿峯被爆一個貼心舉動勁錫阿佘

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阿佘堪稱凍齡天花板

不過，「七魔女」成員之後比如Toby、鍾麗淇分別在個人社交平台上載泳照，在今日到阿佘出招，上載穿黑色三點式泳照的照片，並寫道：

Smiles are little rays of sunshine that brighten lives.

阿佘自港姐選美後也有騷泳照，但主要是穿一件頭泳裝，在2003年TVB劇《無名天使3D》穿三點式也加一條短褲。到2017年，她上載一張穿三點式泳照，可是也只騷背面，到今次旅行才大解放益粉絲。

從相片所見，現年49歲的阿佘保養得非常好，腿、手、腰都零贅肉，可說是凍齡天花板。

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