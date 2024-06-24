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生兒育女丨剖白年輕時決定不生育原因　蔡瀾晚年無兒無女入住酒店：一點後悔都沒有

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/06/24 23:56

最後更新： 8 小時前

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蔡瀾接受訪問時談及年輕時選擇不生小孩，如今步入晚年，會否感到後悔時，他連連搖頭說：「一點兒後悔也沒有！」

【蔡瀾/黃霑/金庸/倪匡/四大才子】金庸、黃霑、倪匡、蔡瀾為本港有名「四大才子」，82歲的蔡瀾一生經歷豐富精彩，但卻沒有生兒育女。蔡瀾早前接受訪問時，坦言不喜歡小孩是因為自己照顧不了，他對於沒有子女的事情感到「一點兒後悔也沒有！」

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蔡瀾晚年丨蔡瀾膝下無子女 拒住養老院反到酒店生活

蔡瀾的妻子去年離世後，無兒無女的他不去養老院，選擇入住本港尖沙咀全海景酒店套房，聘請多人來照顧自己。蔡瀾早前接受著名主持人楊瀾的訪問，被追問當初選擇不生育的原因，是他覺得自己從來沒有長大，選擇不生孩子是因為自己照顧不了。

蔡瀾晚年丨年輕往事決定不生兒育女

回憶年輕時決定不生兒育女，與他的工作有關。蔡瀾表示，很多年前，著名演員王羽在韓國開拍電影，蔡瀾當時想先回家收拾再陪同前往韓國，惟因時間緊迫，對方希望立即走，蔡瀾只有聽從他們的安排直接去韓國工作。豈料拍完電影當回到家後，竟發現自己家裡的一籠麻雀全部死掉。這件憾事發生，蔡瀾於是下定決心：

從此以後，我就認為，你照顧不了的事，你不要去照顧。那麼我照顧不了孩子，我就發誓不再養甚麼(小孩)。

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蔡瀾晚年丨晚年生活隨意自由

蔡瀾此前曾分享自己現時生活，就是隨意，隨時睡覺、隨時起床，起床就喝茶、打遊戲，過著十分簡單的生活。對於太太在去年離世，他表示，「太太比我先走一步，我現在反而自由了，是好事，她一點痛苦都沒有了。」

妻子過世後，有朋友帶他來到現在入住位於尖沙咀的海景酒店套房，蔡瀾表示看過窗外的美景後，認為「這麼美的景色，還不享受的話，好像很冤枉。」於是決定入住酒店套房，他表示既然不能決定自己何時離開，倒不如無負擔地去吃好的東西，去旅行看美麗的風景。

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