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香港小姐2024｜初選佳麗穿淘寶同款裙顯自信　「183高妹」超低胸發「暴乳警告」

娛樂

撰文： 李惠儀

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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初選佳麗的衣著品味震撼眼球！

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】今屆香港小姐選舉今早（6月17日）於電視城進行首輪面試，據悉今年港姐報名人數較去年多3成，故現場非常熱鬧！

佳麗們亦有備而來，紛紛穿上自覺美麗的戰衣上陣，盡顯無限自信，不過見到不少佳麗都熱愛淘寶購物，她們身穿的服裝在淘寶有售，但就突顯了什麼是「衫著人」，跟淘寶模特兒的示範圖大有出入。

香港小姐2024｜首輪面試「自信組」 勇字當頭　年輕版宮雪花鬥廣東太子女【多圖】

身穿淘寶同款系列

首先有霸氣十足的「講數姐」，她乘搭綠的到場，但就姍姍來遲，她用普通話向在場記者表示，的士司機兜路兜了半個鐘，令她遲到，於是下車後手持鈔票跟司機講數，又問收不收人民幣或電子支付（Alipay/ WeChat pay）。

手執黑色雨傘的「講數姐」身穿的淘寶印花裙亦霸氣外露，在淘寶售¥199，淘寶介紹欄稱跟韓劇《來自星星的你》女主角「千頌伊」同款，但這套韓國已經是11年前播出，看來「講數姐」的時尚品味遲來了11年。

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「復古」的豈止有「講數姐」，其中一位佳麗更穿上中國傳統服裝旗袍上陣，淡綠色十分適合夏天，再加上裙擺開衩設計，這位佳麗還插上髮簪作配搭，本來沒有太大問題，但因她身材矮小，整體衣不稱身，變得老套多於傳統。

再來就是「眼鏡娘」，一面油膩的她看來沒有化妝，一把曲髮亦沒有整理過的痕跡，並戴上無框眼鏡，穿上淘寶麻質修腰連身裙，盛惠¥52.6，真的價廉，但是否物美就見人見智，令人感覺到她是則起床趕上班的OL，小心遲到啊！

一名不肯透露個人資料的碎花裙佳麗，身穿的裙子應是「小紅書」大熱款，非常適合在古物前打卡，但這裡是電視城呢，而且她的裙子肩上有兩條紫色肩帶，完美演繹何謂畫蛇添足。

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「183高妹」超低胸發「暴乳警告」

除了有「淘寶系列」顯示出非主流時裝品味外，另有兩位佳麗為了突圍而出，竟在酷熱天氣發出「暴乳警告」，當中張姓佳麗報稱今年26歲，身高183cm，她的身高已在眾人中突圍而出，想不到她仍不甘心，以一條超低胸DeepV吊帶短裙現身，豐滿上圍破衫而出，站在她身邊，真的很有壓迫感！

另一位長有網紅樣的佳麗，亦以黑色小背心上陣，下身再配純白長裙，在穿搭上絕對是天使魔鬼配搭，其堅挺而豐滿的上圍更破繭而出，震撼大家眼球。

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