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香港小姐2024丨嫩版樂基兒面試穿比堅尼晒身材　華姐亞軍人馬挑機本地薑

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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港姐初輪面試出現不少「明星臉」！

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】一年一度的選美盛事2024香港小姐選舉今日 （6月17日）於電視城進行首輪面試，跟過往一樣，初選已驚現不少明星臉，當中17歲的Aisha獲封為「嫩版樂基兒」，這位中美混血兒由美國返港參選，為一名Year. 12學生。

穿白色吊帶裙的她露出內裡的紅色比堅尼，一身打扮夠晒吸睛外，其胸口有不少貓爪痕。

香港小姐2024丨香港小姐首輪面試直撃　華姐回流參選內地佳麗襲港

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香港小姐2024丨大批內地專才報名選港姐　首輪面試北方佳麗逐格睇【多圖】

面試者撞樣藝人名模

另一名穿碎花裙的面試者，側面看有幾分似薜凱琪和大S，拍照時更耷低頭，有少許怕羞。此外24歲的張安妮以吊帶紅裙示人，笑容甜美的她有點似歐倩怡，她對媒體稱正就讀傳理系。

另外，今年有一位「師姐級」人馬來挑機，現年24歲的Tracy去年參選溫哥華華裔小姐，最終獲第二名以及最上鏡小姐，難怪面對鏡頭好淡定，Tracy更直言想回來香港發展。

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不乏碩士生選港姐

面試者中更不乏高學歷參加者，當中有三名碩士畢業生，包括同樣25歲的Ariel、鄧小姐以及Naomi，至於26歲的Cher為港大碩士畢業，可說是馮盈盈的師妹，此外，現年28歲、來自內地吉林的趙澤明為理大博士生。

另外，來自內地兼24歲的Cici及Marina，同樣正就讀碩士，至於26歲的kiti於香港教育學院修讀碩士。

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