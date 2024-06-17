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濫用公屋︱74歲港伯擁過百萬積蓄住公屋　自爆月入1.3萬內地買樓養小三

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 32 分鐘前

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74歲港伯擁過百萬積蓄住公屋，自爆月入1.3萬內地買樓養小三。

【公屋/公屋富戶/富戶政策/濫用公屋】買樓上車是每個打工仔的願望，但香港樓價高企，不少人都會選擇排公屋，等派樓成「人生贏家」。有內地網紅街頭採訪一名74歲的老伯伯，他自稱是前公務員，享有長俸，連生果金和兼職每月有$13000，現與太太和女兒住公屋，除此之外，他還大爆在內地買樓養二奶，影片引來網民留言指伯伯是「人生勝利組！」

74歲港伯月入萬三住公屋

該名74歲老伯伯接受名為「你的微笑在香港」的抖音頻道訪問，影片一出被轉載至FB和Youtube等平台，更引來網民熱議，但目前已被下架。影片中，伯伯表示自己是公務員，2001年退休，多年來拿6千多元長俸和退休金過活，月入約$13,000元，儲蓄過百萬。現與太太和女兒住在樂富約350呎的公屋單位，月租約$2,700。雖然每月在固定收入，但佢亦是節儉之人，每日只花數十元，晚餐則吃「住家飯」。

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自爆內地買樓包二奶 家用比大婆多幾千

伯伯在片中更自爆成功在內地江門買樓，有2個老婆，一個是在香港的大婆，一個是比自己細18歲的內地細老婆，還與對方育有一女，伯伯笑指「大老婆日日鬧我」，另外，他亦分享齊人之福方法的條法是有層樓給對方，「無樓住唔跟你」，而且每月也要給細婆幾千元家用，大婆則只有一千多元。

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網民質疑伯伯濫用公屋

不少網民指伯伯太坦白，如同吃了「誠實豆沙包」，亦有網民質疑伯伯違反房屋署資產限額，濫用公屋，「內地買樓，香港住公屋，房買係咪要查」、「呢啲唔止富戶，直情係首富」、「一個月萬三，內地又有樓，仲唔係富戶？」、「咁都拎到4千幾蚊生果？」。

根據房屋署及社會福利署的資料，長者生活津貼每月金額為$4,195，而3人家庭公屋的「入息及資產淨值限額」，每月入息為$24,740，資產淨值限額則為$505,000，而3人家庭若全部成員均為年滿60歲或以上的長者，資產淨值限額為$1,010,000，而公屋申請者須申報資產，包括境內及境外物業。

另外，根據最新「富戶政策」，若公屋住戶的家庭入息超逾現行公屋入息限額五倍，或家庭總資產淨值超逾現行公屋入息限額100倍，或選擇不作出申報，便須遷離其公屋單位。

同場加映：全港6區最美公屋

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