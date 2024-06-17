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公務員加薪｜楊何蓓茵：加薪幅度絕非政治決定　難訂方程式量度調幅

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 58 分鐘前

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楊何蓓茵今日（17日）強調，公務員加薪幅度絕非政治決定，亦不是受到政治壓力。（資料圖片）

行政長官會同行政會議早前決定在2024至25年度，公務員劃一加薪3%，較薪酬趨勢淨指標低，生效日期追溯至4月1日。有議員對加薪幅度失望，質疑是受僱主壓力之下的政治決定。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（17日）強調，公務員加薪幅度絕非政治決定，亦不是受到政治壓力，是考慮6大因素後得出今次結果，又指在不同年份會有不同考慮，如公務員士氣難量化，因此難以訂下方程式以量度調幅。

立法會今日舉行公務員及資助機構員工事務委員會，討論今年公務員薪酬調整。勞聯議員林振昇關注，加薪幅度較薪酬趨勢淨指標低，是否反映薪酬趨勢調查沒有甚麼意義，及政府是否開始比較重視五大因素，遠多於薪酬趨勢調查的結果。林振昇問到，加薪幅度決定，「是否受到一些僱主有很大的壓力之下，所做的一個政治決定？」民建聯議員顏汶羽則指，薪酬趨勢調查淨指標與最終加幅會有差距，建議政府考慮用方程式去計算公務員薪酬調整。

楊何蓓茵指，過去5年都不平凡，包括遇上疫情、財赤，因此最終調整幅度沒有跟隨薪酬趨勢調查淨指標，但不代表其參考價值越來越低，行會需要知悉市場走勢，再因應目前財政狀況、生活指標、經濟增長、公務員士氣作最後決定。

楊何蓓茵：公務員士氣難以量化

對於引入方程式去計算公務員薪酬調整建議，楊何蓓茵指，在不同年份會有不同考慮，行會要因應情況作出決定，例如公務員士氣難以量化，需要就6大因素靈活因應當時情況作決定，難以訂出方程式。

最快7月底出新糧

委員會同意將有關項目的撥款建議提交財委會審批。楊何蓓茵指，若建議在立法會7月中休會前得到財委會批准，政府最快可於7月底向全體公務員發放經調整的薪金，及追補薪金差額，並隨即安排向資助機構發放經調整的資助金額。

根據早前薪酬趨勢調查結果，在扣除遞增薪點後，高中低層公務員今年薪酬趨勢淨指標，依次為4.01%、4.32%、5.47%。


 

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