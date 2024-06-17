發還重審｜倉務員涉「搶犯」阻差辦公罪脫　律政司上訴得直發還重審

▲ 倉務員涉「搶犯」阻差辦公罪脫，律政司上訴得直發還重審。（資料圖片）

2020年7月1日，大批人士上街抗議《港區國安法》，當時19歲的倉務員被指於銅鑼灣時代廣場外「搶犯」，阻礙警員作出拘捕行動，被控阻差辦公罪，經審訊後被裁定無罪釋放。律政司早前以案件呈述方式提上訴，高院法官今（17 日）頒下判決，裁定上訴得直，案件發還由另一名裁判官審理。

上訴人律政司司長，答辯人李兆聰（現年20歲），案發時報稱兼職倉務員。答辯人被控1項阻差辦公罪，控罪指他於2020年7月1日在銅鑼灣時代廣場勿地臣街出口，故意阻撓正當執行職務的警員 25799。經審訊後，裁判官裁定表面證供不成立，答辯人獲當庭釋放。

法官於判詞指出，裁判官裁定答辯人表面證據不成立，屬法律上犯錯，以及沒有正確考慮、分析及評估所有應被考慮的證據，並錯誤考慮了不應考慮的事項。

法官表示考慮到本案的整體情況，包括裁判官於審訊時作出的觀察和評論，認為本案適合由另一位裁判官重新審理，因此裁定上訴人上訴得直，頒令案件由另一名裁判官重新審理。

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記者：林育慧