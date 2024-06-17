Shopping前先ShopBack賺盡現金回贈 新客戶專「搶」$250機票

網購點先算慳到盡？免運費？積分回贈？通通都是「碎料」！真正慳到盡是消費即賺取現金回贈，真金白銀袋入荷包先算著數！所以Shopping前就要先ShopBack，只要透過ShopBack進入商戶的網頁或應用程式進行網上消費，即賺取無上限現金回贈，而且更可隨時隨地轉帳至個人銀行戶口，如果使用有Cashback的信用卡簽帳，就有雙重著數，讓你買得更抵更盡興！而且現在成為新客戶更專「搶」低至$250機票去台北／大阪／東京。記得看到最後，送新客戶獨家推薦碼，再賺多$100現金回贈，立即看網購賺錢懶人包！

ShopBack是一個網購現金回贈平台，現擁有超過500間大小商戶參與，包括Agoda、Booking.com、Expedia、Klook、KKday、淘寶、Deliveroo等等，選擇多元化。客戶只需透過ShopBack如常網購，例如預訂機票酒店、外賣、選購時裝服飾等，都可以賺到現金回贈，而且無上限，兼不會收取任何額外的服務費，賺取的現金回贈還可以透過FPS轉帳至個人銀行戶口，買得愈多賺得愈多。若同時使用有Cashback優惠的信用卡簽帳，即可享受雙重優惠。

ShopBack打破傳統框架，讓大家網購同時賺錢，其三贏機制是成功關鍵。ShopBack會透過收取商戶的佣金，然後將部分佣金回贈給客戶，一方面可以協助提升商戶的知名度和銷售額，另一方面ShopBack與客戶又有得益，成就三贏的局面。以後網購用ShopBack就可以慳錢兼賺錢，皆大歡喜！

新手教學！立即注冊即賺現金回贈

使用ShopBack的步驟非常簡單快捷，客戶只要登入ShopBack網頁及手機應用程式，並於ShopBack內揀選商店，透過ShopBack進入商戶的網頁或應用程式，如常購物並結帳（如有Cashback信用卡可享雙重優惠），當訂單完成及經商戶確認回贈後，現金回贈便會即時轉入ShopBack帳戶，當帳戶儲滿$50即可將金額經FPS提取轉至個人銀行戶口。

▲ 成功註冊ShopBack再參加挑戰完成首單消費即可賺取額外$70現金回贈，即日起更有多間商戶推出驚喜升級回贈優惠。

新客專享多重獨家優惠 登記即回贈$30

有錢當然齊齊賺，未登記ShopBack的話，現在立即登記成為ShopBack一分子，輸入獨家推薦碼「HKET2024」，成功註冊即可獲回贈$30現金獎賞。現時更可以參加迎新$100回贈挑戰，玩法很簡單，客戶只需於首單消費最少滿$100，即可獲得$70現金回贈，加上原先登記回贈的$30，合共獲$100迎新現金回贈。此外，更有新客戶專屬優惠，當中包括Apple、Deliveroo、iHerb、Uber、Nike等商戶，最高可享50%現金回贈。

喜歡周遊列國的你，今個6月用ShopBack於各大旅遊平台如Agoda、Booking.com、Expedia、Klook、KKday、Trip.com等消費，可賞高達28%現金回贈，逢星期二到ShopBack更有不同升級旅遊優惠。新客戶於6月1日00:00至7月12日23:59期間參加指定挑戰，並完成首單滿$100消費，更有機會搶低至$250來回機票去台北／大阪／東京，讓你開心平遊！

6月8至18日更有ShopBack周年慶升級優惠，包括衣食住行各大小商戶，部分指定商戶買滿$500即賺$25現金回贈。再參加ShopBack周年慶消費挑戰，只要客戶透過ShopBack於任何一間合作商戶（Survey Wall除外）消費滿$800，即有機會贏取超過$60,000獎賞，當中包括雙人台北來回機票（價值$5,000）、Apple AirPads Max（價值$4,599）、包你衣食住行（價值$40,000）等，還有禮品卡及現金獎賞，記得把握賺錢機會！

立即下載︰https://app.shopback.com/hkg/partner/HKET2024

（特約）