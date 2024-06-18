病童爸爸｜兒子5年前患嚴重血病獲救　父親捐骨髓救人身教兒子感恩

▲ 一名父親選擇在父親節前為自己送禮，完成造血幹細胞的捐獻，拯救一名極需救治的血病患者。(網上圖片)

一名父親選擇在父親節前為自己送禮，完成造血幹細胞的捐獻，拯救一名極需救治的血病患者。該名父親直言，5年前的自己也是一名病患家屬，其兒子在2歲時被診斷患上嚴重的血病，幸好獲得骨髓庫的志願者無私奉獻，才能獲得新生。在自身經歷社會的溫暖和幫助下，現在是回饋社會的時候，在父親節前夕，透過這種方式教導孩子學懂感恩，亦是送給自己的一份禮物。

來自內地武漢市的33歲男子楊重，在社交平台上發文分享道：「5天、15針、5個小時、269毫升，幫助了一位在北京等待移植的小夥子，值了！我以前是患者家屬，現在是捐獻者，呼籲朋友們加入進來！」

據內地媒體報道，原來楊重5年前感受到社會的溫暖和善意，故此覺得現在是時候回饋社會，在父親節前，利用這個方式，教導孩子要懂得感恩，同時是送給自己一份「特殊禮物」。

楊重自稱，2017年4月，他和妻子迎來首名孩子小祺的誕生，惟開心的時光並不長久，3個月大的小祺被發現身上出現一些血點，求醫後證實兒子患上嚴重的血病，一直接照免疫性血小板減少性紫癜來治療。

直到兩歲多，小祺經常進出醫院，楊回想當時稱：「孩子的血小板的數值遠遠低於正常值，那兩年，孩子有4次因流鼻血不止，住進加護病房，病危通知書就下了兩次，那段日子不知道是怎樣熬過來的。」

當小祺急需骨髓移植來延續生命時，幸運的是中華骨髓庫一位志願者願意伸出援手，令小祺得到重生的機會。

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面對這份思情，楊男將此深深刻在心中，5年後，當得知自己與另一名患者配對成功時，他毫不猶豫地決定捐獻，幫助那名患者重燃生命的希望。

在今年4月初，楊完成捐獻前的體驗，但有兩項不達標，為此，他開始積極做運動，增強體質，不足2周令複驗結果合格。6月初，楊到武漢市中心醫院注射動員劑，6月中，經過血液分離的過程，經歷4小時後楊的造血幹細胞混懸液被送往外地，輸送給一個陌生患者。

楊認為，我的孩子是因社會的愛，而獲得健康成長，我一直盼望傳遞這份愛，終於可以完成這個心願，亦希望為孩子作榜樣，任何時候都會感恩。他希望，透過自生的捐獻，鼓勵更多的人加入捐贈骨髓行列，把社會的愛和希望傳遞下去。

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