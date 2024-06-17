追夢媽媽｜跳霹靂舞24載帶隊出戰亞運　40歲「Bgirl」港媽不停步：想成為模範

▲ Bgirl Ling跳霹靂舞24年，即使結婚生女也從沒想過停下來，希望成為他人模範。

霹靂舞（Break Dance）是2024年巴黎奧運新增項目之一，說到香港的霹靂舞者，不得不提第一代「Bgirl」簡威玲（Bgirl Ling），從24年前在尖沙咀與霹靂舞結緣後，多年來她致力搞比賽、教班、帶隊去杭州亞運，儘管已成為人母、並到了不惑之年，仍無阻她跳舞的決心。

今年踏入4字頭的簡威玲（Bgirl Ling），外表仍很年輕和有活力，一頭金色長髮、穿著寬鬆的T-shirt在街頭起舞，彈跳和定格動作相當型格。她表示，自己從小熱愛運動，中學時有一次經過尖沙咀海旁，看到一群少男少女跳街舞，而且做出倒立、頭轉等高難度動作，深深吸引她的興趣，自始她就開始學習街舞，每周最少出去練習3、4次，

見到啲人跳，我會記低佢哋個動作，然後返屋企試，冇話特定跟邊個學，大家係集腋成裘。

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父母從反對到支持

Bgirl Ling坦言，最初父母反對她練舞，因覺得她要夜晚流連街頭，擔心結識到壞人。不過，Bgirl Ling仍堅持繼續跳，其後帶父母去看她比賽和表演，父母終認可她，並支持她繼續跳舞。

高級文憑畢業後，Bgirl Ling全職投身霹靂舞，在健身中心教班，其後亦於社區中心、中小學等授課，並醉心鑽研霹靂舞技巧。雖然有了穩定收入，但Bgirl Ling希望更推廣霹靂舞的「對決」（Battle）文化，於是辭去全職導師工作，成立平台搞一對一對抗、團體對決等比賽。

純粹係一股熱血去做，唔係商業模式，所以最初收支不平衡，慢慢做多咗吸收咗經驗，加上近10年政府資助下，收入先再穩定啲。

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懷孕7個月照教班

在事業登上高峰後，Bgirl Ling於2018年跟任文職的丈夫結婚，不久後就懷孕。即使身懷六甲，她亦堅持繼續教班、接表演，沒有減產，只是把最高強度的課程交由其他資深導師教授，直至懷孕8個月肚子變得太大，才暫停教授所有班。產後僅半年，Bgirl Ling就已復出教班、演出和擔任裁判工作，速度之快連朋友們都感到驚訝。她又於2020年創辦香港霹靂舞協會，推廣及培訓未來的霹靂舞運動員。

Bgirl Ling感激多年來家人的支持，丈夫雖然完全不懂跳舞，但卻是「跟得老公」，不但陪伴她四出表演，亦會幫她處理一些課程、比賽等文書及行政工作，包括整報名申請表、收費、租借場地、甚至音響、燈光等。Bgirl Ling笑言，丈夫曾告訴她，以往覺得平淡一生就可以，直至認識了她，是「娶了馬騮通山走」，生活變得多姿多采。

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湊女重視有質素的陪伴

轉眼間，女兒Didi已經6歲，Bgirl Ling表示，女兒從小乖巧，也沒有甚麼病痛，非常「好湊」。而且女兒個性外向，現時讀K3的她在幼稚園深受老師和同學歡迎，經常被老師邀請當小助手。與大部分大職媽媽一樣，Bgirl Ling跟女兒相處的時間有限，但她重視有質素的陪伴，與女兒一起的時間她不會玩電話，而是專注與女兒的互動。

最重要是多點溝通，和家人商量如何分配好時間。

女兒日常起居由婆婆照顧，爸爸則負責接送女兒返放學，小一亦會就讀本地津貼小學。Bgirl Ling沒有為女兒報太多興趣班，只有跳舞班和幼稚園附屬的英文班，其他時間寧願陪伴她去感受世界，並培養正向人格，希望女兒成為專注度強、可以獨立，又可合群，有良好溝通能力的人。

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盼成為模範鼓勵他人追夢

Bgirl Ling在霹靂舞事業的步伐，沒有因家庭而慢下來，在去年杭州亞運擔任霹靂舞香港代表隊教練，雖然今年奧運未有港隊代表入選，但她會繼續推廣霹靂舞、致力培育未來選手，盼望這項運動能更普及化。

作為一個（霹靂舞）長青人物，我做一個好的模範，我想其他人都可以有信心，即使組織家庭，都可以繼續出去玩Battle。衝完你嘅動作最巔峰之後，亦可以退下來做一個好好嘅老師。

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