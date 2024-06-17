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公務員守則｜有議員關注會否用考試檢驗培訓成果　楊何蓓茵：會透過日常表現、品行評價

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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楊何蓓茵指，當局希望採用現有培訓課程，例如內地國家事務研習課程中加入《公務員守則》內信念元素。(楊何蓓茵fb圖片)

政府日前頒布更新版《公務員守則》，列明公務員須為維護國家安全工作，提供所需協助，並須恪守維護憲制秩序及國安和政治中立等12項基本信念。選委界立法會議員蘇長榮關注當局有否就現職公務員針對新《守則》的培訓設時間表，及會否採用考試的方式來檢驗培訓成果。公務員事務局局長楊何蓓茵指，當局希望採用現有培訓課程，加入《公務員守則》內信念元素，進行心態和信念植根的培養，由於涉及心態的培養及做事態度，很難用考試測試出來，反而會透過日常工作表現、品行行為方面作出評價。

黃國關注如何驗證公務員熟知國安法、23條

立法會今日舉行公務員及資助機構員工事務委員會，討論到更新版《公務員守則》的宣傳、培訓和落實工作。工聯會黃國指，公務員政治中立在過去被人扭曲，今次寫得清楚，做法值得肯定，但關注當局如何驗證公務員是否熟知《港區國安法》及《維護國家安全條例》。

楊何蓓茵：公務員如遇國安風險情況表現不佳  政府會嚴肅處理

楊何蓓茵指，一直有就國家安全為新入職及現職公務員提供培訓，亦會持續進行，她說，不希望公務員在工作上遇到國安風險，但如果遇到這些情況，公務員表現不佳的話，是很嚴重的事情，當局會嚴肅處理。

楊何蓓茵又透露，政府的首階段目標是確保各級公務員均清楚了解更新版《守則》的要求。她指，已經要求各部門首長在部門內就《守則》進行簡介會，而公務員事務局本身亦已經在六月十二日舉行了第一場簡介會；亦會通過派發宣傳品、在各政府大樓進行巡迴展覽等形式，重點說明更新版《守則》的內容；為回應部分公務員對更新版《守則》的疑問，擬備了一些「常見問答」，並上載至公務員事務局網頁。

培訓方面，楊何蓓茵指，公務員學院會將更新版《守則》的內容反映在各級公務員的培訓項目中，包括新入職人員基礎培訓，以及為現職人員提供的常規培訓，包括管理、領導、國家事務，以及各級別的職務知識和技巧培訓。她續指，學院會因應不同課程的性質和對象，採用最適當的教學方法，帶出更新版《守則》的內涵，包括原則性需知，以及對公務員在心態和行為上的要求。此外，學院會透過網上學習平台《公務員易學網》，開設有關更新版《守則》的專題網頁，讓各級公務員可隨時隨地持續學習。

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