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反恐首案｜槍手稱被捕時曾向警員方向開槍　憶述計劃不濫殺平民 

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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7名男女首被控《反恐條例》一案今日於高院續審。（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日民陣遊行路線放置炸彈及殺警等，7名男女首被控《反恐條例》一案今（14日）於高院續審。認罪被告蘇緯軒今以控方證人身分作供。蘇供稱，被捕時曾槍朝警員方向開了一槍後即被制服。 蘇指由玩War game認識的男子安排擔任槍手，蘇憶述對方政治理念不會濫殺平民，他擔心吳智鴻受委托監視他，故他表面上附和吳，免遭殺害。

控方今傳召第3名認罪被告，從犯證人蘇緯軒作供。蘇確認他在2019年12月20日被捕，同年6月簽署無損權益口供，2022年承認串謀殺警及意圖危害生命而管有槍械或彈藥等3罪。

控方播放蘇被捕的影片，蘇庭上憶述當時被人從後拍膊頭，因對方穿便衣，他不肯定是否警員，以為有人想傷害自己，故拔出Polymer 80半自動手槍朝警員方向開了一槍，隨即被制服。 

控方展示蘇被捕後警方於其寓所搜到的證物相片，蘇確認其房間床底被搜出一批槍械彈藥，包括1枝改裝過的AR15步槍、手槍及步槍彈匣、1件避彈衣等。蘇指步槍沒上彈匣，槍上有瞄準鏡，可放大8倍，扣下扳機可連續射擊。蘇續指，步槍彈匣各有30發實心子彈；手槍彈匣則有空尖彈，殺傷力更大。蘇的背囊亦被搜出台幣和台灣電話卡，蘇解釋為避開警方追捕離港而預備。

蘇供稱，他自小對槍械有興趣，他在2014年在野戰群組認識男子Stephen，Stephen後來提出用武力對抗政府，爭取更大自決權，並想成立隊伍進行武力抗爭，蘇答應當助手。

蘇指於2019年7月，他應Stephen吩咐與2名男子見面，一人是Stephen的金主，另一人後來知道是吳智鴻，蘇向兩人推銷槍械，吳後來向Stephen買了3枝槍。Stephen用不記名信用卡網購槍械，由美國寄到香港。

蘇憶述，10月1日發生警員射傷示威者事件後，Stephen認為警方已升級武力使用實彈，示威者用實彈還擊亦無可厚非，並提出使用槍和彈藥的計劃。及至11月Stephen提出更詳細的計劃，即在12月8日的遊行路線預先擺放2個炸彈，並安排蘇擔任槍手從高處射擊。12月8日前一周，蘇與吳核實計劃，確認基本上與Stephen的計劃一致。

蘇供稱，他在12月8日凌晨近4時私訊吳稱「So sad冇彈」，吳回覆「其實30飛乜都打哂」，蘇表示「如果慢慢打，一槍一個就係」。蘇又稱要想方法運送槍，吳指人多趁亂運送，蘇稱「有難度，好X大袋」。

蘇供稱，他不想參與計劃，故托辭避免參與。他發訊息時假定吳已睡著了，未料吳未睡。蘇稱，他在訊息表示他沒辦法在混亂情況下慢慢射警，以其年紀及攜帶大袋物品必然會被截查。

蘇供稱，直至清晨4時吳仍未指示他如何避開警方防線，蘇認為有信心可延遲吳的行動。蘇指，因為Stephen疑心重，他表面上須附和吳，否則即使沒被捕，亦會被Stephen「搞」。

蘇指，Stephen最終因警方展開拘捕而取消計劃，蘇要求對方為他安排住宿，即他被捕時的寓所。

蘇在盤問下供稱，他沒去過Stephen安排他藏身的大廈，但指以其經驗在500米內擊中人沒難度。蘇又指，Stephen的政治理念是不會傷害平民，否則便會在輿論上變成濫殺無辜的恐怖分子。

蘇承認擔憂吳是Stephen派來監視他的人，故不會對吳說他不會射警，以免被Stephen殺害。

聆訊明（18日）續。

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