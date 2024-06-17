歐洲國家盃︱艾歷臣重返丹麥隊即立功　曾歷心臟驟停「死過翻生」1100日後再入球

▲ 艾歷臣重返丹麥隊即立功！曾歷心臟驟停「死過翻生」，1100日後再入球。

【歐洲國家盃/歐國盃/足球/基斯甸艾歷臣/丹麥隊/分組賽/心臟驟停/心臟病】好熱血！歐洲國家盃於周日（6月16日）舉行C組首輪賽事，曾於上屆分組賽時心臟病發的丹麥球星基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen），時隔1100日再度出戰，即為球隊先入一球立下大功，並被選為當日比賽最佳球員。艾歷臣賽後談及感想，坦言很高興自己能為丹麥國家隊完成入球。

最新影片：

歐國盃6月16日展開丹麥對陣斯洛文尼亞分組賽，艾歷臣繼上屆歐國盃事隔3年再代表丹麥國家隊上陣，於上半場為丹麥攻入賽事首個入球，助球隊領先；但在下半場遭對手扳平。不過，艾歷臣仍被選為當日比賽最佳球員。其教練在賽後稱讚艾歷臣表現絕佳：

我從來沒有懷疑過艾歷臣有這樣的表現，你不能壓制擁有如此級數的球員。他知道如何控制比賽的節奏…… 他今天展現了質素。

而艾歷臣賽後發表感言，指慶幸自己在這項盃賽有一個不同的開局：

我記得過去從未在歐國盃入過球，但我那時腦子裡除了足球外，甚麼都沒有。與上次不同，幸運的是，自從那件事後，我在球會和國家隊都踢過很多比賽，帶著信心來到今屆賽事。很高興能替丹麥隊完成入球。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

曾心臟驟停暈倒賽場

2021年，歐洲國家盃分組賽丹麥對芬蘭，比賽至41分鐘，丹麥中場艾歷臣在未有接觸球員的情形下，毫無預警地在跑步中突然心臟驟停倒地，震驚全球球迷。他經歷逾10分鐘心肺復蘇急救後送院治療，須安裝植入式心臟除顫器，以防日後心臟如再次停頓，除顫器會自動電擊心臟，使心臟再次泵血。

艾歷臣逃出鬼門關後，一直努力進行復健。當時他正效力意甲國際米蘭，但礙於法例所限，身體有植入式儀器的他無法參加意甲聯賽，因此他與國際米蘭和平解約，及後修養長達半年。直至2022年1月，艾歷臣選擇重新出發，與英超賓福特簽署為期6個月的短約，及以自由身加盟曼聯，3年間先後為曼聯贏得聯賽盃和應屆足總盃冠軍，逐漸恢復足球生涯。

如今，年屆32歲的艾歷臣「死過翻生」後重返丹麥國家隊，恰好就在他心臟病發後的1100天，再度帶領丹麥出戰歐國盃，用行動只證明自己在球場上仍然「有心有力」，即在首戰中立功，為國家隊贏得今屆賽事第1分，令人振奮。

▼ 點擊圖片放大 +2

猝死原因

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

心血管疾病年輕化趨勢

台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

提防隱性心臟病 可致睡夢中猝死

養和醫院心臟科專科醫生陳良貴曾於本報撰文表示，隱性心臟病患者平日並無明顯徵狀，病徵可突然發生及來得嚴重，甚至可以在運動、駕駛、睡夢中毫無預警下猝死，令人措手不及。

隱性心臟病高危因素包括：

家族成員有相關心臟病病史，尤其家人60歲前已有心臟血管狹窄或心臟病問題；

吸煙；

體重過重；

三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）；

睡眠窒息症等。

6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5