網絡熱話｜返工12小時疲憊不堪　OL坐關愛座被逼讓位釀血光之災衡突畫面曝光

【關愛座／讓座／網絡熱話】台灣早前有OL因關愛座與老人大打出手的糾紛引起全城熱議，據了解，涉事OL事發時已連續返工12小時，惟坐關愛座時，卻遭2名老人逼讓位，雙方繼而爆發衝突，女子甚至崩潰撞柱子。正當大眾正為事件眾說紛紜之時，網上再有相關片段流出，將雙方沖突過程還原，而且有消息指，涉事OL已被其中一名男長者控告傷人。

最新影片:

從網上流傳的影片可見，涉事OL一開始有向男長者解釋自己已上班迨了12小時，不過該名長者則未有理會，反斥責「年紀一大把裝作沒看到」，期間女方疑不滿有人說話時指著自己鼻子，於是站起來與對方理論。雙方愈吵愈烈，長者情緒激動下，開始出手攻擊，接著兩人便扭打成一團。有消息指涉事長者已對OL提告，不過，隨著最新的影片曝光，似乎洗脫了早前「是OL先動手」的說法。

除此之外，網上亦流傳著涉事姓林的OL所寫的帖文，她指事發後自己於醫院縫了６針，睡了一個晚上，期間竟然收到警署的來電指，涉事的一位男長者要控告自己傷人罪。

途中一直有警局電話給我，後來得知是對方控告傷害，因此必須去警局做筆錄，並非像新聞所說當場和解。

林女指，下車後所有人都希望她道歉，她道了歉之後越來越暈眩，她指自己之所以撞柱，是因為腦中浮現想死的念頭。

所有人都不站在我這邊讓我很絕望，腦中浮現想死的念頭，跳軌跟撞牆我選擇了撞牆。

林女又指事件爆發後內心已平復許多，表示是世代不同價值觀所造成的誤會，希望對方能平安，並呼籲網友不要過度苛責對方。同時她也坦言，事發後對捷運存有陰影，不僅會開始呼吸困難，嚴重時還會不停掉淚。

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