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香港小姐2024｜因有自信所以美麗　港姐首輪面試焦點人物逐個捉【多圖】

娛樂

撰文： 李惠儀、陳曉柔

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

不少佳麗都相當奪目！

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】《2024香港小姐競選》第一輪面試在今早（6月17日）於將軍澳電視城舉行，來到下午，一眾初選佳麗已面見完評判，並陸續出來會見傳媒。現場所見，佳麗們燕瘦環肥，當中不少佳麗憑養眼身材、明星相或騎呢造型成為焦點！

性感養眼組別：

今屆不少佳麗都性感上陣，急不及待大騷身材，當中又以25歲的陳甜甜中空裝最突出，「183高妹」的導彈上圍亦十分震撼，也有不少佳麗穿低胸衫顯均稱身材。

香港小姐2024丨嫩版樂基兒面試穿比堅尼晒身材　華姐亞軍人馬挑機本地薑

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撞樣明星組別：

想不到有不少初選佳麗撞樣明星，令人留下深刻印象。

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一場誤會組別:

有時候不一定靠精緻樣貌或養眼身材才可以成為焦點，靠另類造型或騎呢行徑同樣能使人一見難忘，但現在是來選港姐，請問她們有什麼誤會嗎？

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