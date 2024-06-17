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香港小姐2024丨初選佳麗社交平台大起底　火辣舞者鄰家女孩可愛甜心逐個捉【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 36 分鐘前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

部份《2024香港小姐競選》初選佳麗的社交平台日常相曝光！

由TVB舉辦的《2024香港小姐競選》第一輪面試在今日（6月17日）於將軍澳電視城舉行，部份參選佳麗的社交平台率先曝光，大家可以了解到她們私下的一面，更可欣賞她們的打卡靚相！

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可愛甜心Dolce

23歲的Dolce輕露纖腰地現身初選，是廣告統籌、主持。長曲髮配上甜美笑容，容易令人對她「加分」。其IG內有泳衣照、婚紗Look、短裙靚相，相當吸引！

她不時與婆婆出外玩，又會一起旅行，十分孝順。有網民在其IG留言：「2023港姐所有佳麗我只欣賞你一個，可惜TVB將你淘汰。」

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鄰家女孩Stephanie

現年22歲的Stephanie Ho，貌似《中年好聲音》的龍婷，在大學時修讀建築系，初選時以白色裙上陣，盡顯有氣質的一面。從她的社交平台，她熱愛四出打卡，又有行山、出海玩，其所穿的泳衣是保守款式，身材方面不太強勁。

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型格Mandy有時裝品牌

24歲的Mandy Fong是「千禧BB」，畢業於理工大學時裝及紡織學院的她，年紀輕輕已擁有個人時裝品牌，也是當中的時裝設計師。另外，她也有擔任模特兒工作，日常相片走有型路線。

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火辣舞者Kelly過萬Followers

178cm的Kelly，全名郭恩程，是初選佳麗中的「高妹一族」，是舞者、模特兒，是《2023 Face of Hong Kong 》得獎者，又曾曾代表香港出戰韓國舉行的《Face of Asia》大賽，是「ACE Talent演藝組」的季軍。

她在初選時以灰色長裙登場，原來她過往曾穿相同的裙亮相活動，似乎是她的「戰衣」！她在IG會晒出跳舞片，又會大方地騷出事業線，現時其IG有1萬3千多名followers。

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Jenna網紅味濃

身型纖瘦的23歲彭子晴（Jenna Peng）曾在香港大學修讀機械工程。她平日會在景點、Cafe自信地擺pose打卡，十足十網紅。

 

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