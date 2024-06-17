大灣區航空︱7.12開辦海口定期航班　每周5班早機來往兩地

▲ 大灣區航空宣布開辦來往海口市的定期航班。（大灣區航空圖片）

大灣區航空今日（17日）宣布，將於7月12日開辦海南省省會海口市的定期航班服務，每周提供5班來往香港與海口（海口美蘭國際機場）的航班。

大灣區航空開辦來往海口市的定期航班。由香港前往海口的航班HB541，將逢周一、周三、周四和周五的上午7時25分，及周日上午6時50分出發，並分別在上午8時45分和上午8時10分到達。由海口前往香港的航班HB542，則逢周一、周三、周四和周五的上午9時55分起飛、上午11時25分抵港；逢周日上午9時20分出發、上午10時50分到達。

大灣區航空發言人指，海口是位於海南省北面的熱帶沿海城市，海岸線長約130公里，以水清沙幼的海灘、世界級高爾夫球場，及豐富的歷史文化景點而聞名，十分適合家庭度假。海口騎樓老街亦是必遊景點，能一睹糅合歐洲與亞洲風格且極具歷史價值的騎樓建築群；簇新的大型免稅購物中心，則提供數百家國際知名品牌的免稅商品。

市民如欲預訂機票，可前往大灣區航空網頁、 使用手機應用程式或與各大旅行社聯絡。

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責任編輯：梁薾心