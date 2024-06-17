天使綜合症丨鄭俊弘公開兒子病況後心情更輕鬆　何雁詩希望喚醒各界關注罕有病

▲ 鄭俊弘夫婦盼望有一天兒子懂得嗌爸爸、媽媽。

【何雁詩/鄭俊弘/天使綜合症】何雁詩（Stephanie）和鄭俊弘（Fred）在6月1日首度公開兩歲兒子鄭讚廷（Asher）患有罕見病「天使綜合症」，引各界關注。

在昨日（6月16日）父親節，鄭俊弘在個人社交平台上載與太太及兒子一家三口的合照，並寫道：「The best Father’s Day ♥️♥️♥️」

天使綜合症丨家燕姐被鄭俊弘夫婦堅強感動 眼濕濕擁抱何雁詩

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天使綜合症丨愛子之心不變

而TVB亦播出TVB娛樂新聞台主持許文軒與鄭俊弘夫婦的訪問，當主持問今年過父親節的心情是否不同，鄭俊弘坦言感覺心情比較輕鬆，因為以前當朋友、同事問兒子情況時，他只能輕輕帶過，內心一直想找機與朋友解釋。

所以如今公開兒子病況後，鄭俊弘反覺得更自在，同時稱：「但我嘅身份係無變嘅，我係佢爹哋，佢係仍然都係我個仔，我哋都仍然咁愛對方」。

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天使綜合症丨不停向兒子道歉

鄭俊弘回憶自己因為小時候也很遲才學會行路及說話，所以當得知兒子患「天使綜合症」後，直言一時難以接受，更可說感到絕望，甚至不願與外界接觸，此外更感自責，天以淚洗面，不停向兒子道歉。

何雁詩及鄭俊弘最希望可以聽到兒子叫一聲媽媽、爸爸，而何雁詩也非常感恩家人幫忙照顧兒子。而何雁詩表示決定公開兒子的情況，是希望可喚醒各界關注此罕有病，令病者及家人可互相關懷及減少歧視。

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