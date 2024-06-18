安全雪糕名單｜類雌激素可致癌不育　消委會及水中銀力薦10款通過毒性檢測雪糕名單　4款完全不含添加劑

▲ 消委會及生物科技公司「水中銀」曾分別檢測過20款及29款雪糕樣本，TOPick就整理出10款通過毒性檢測的雪糕名單，另有4款完全不含添加劑、色素、防腐劑等成分的安全雪糕。

【雪糕／消委會/水中銀/添加劑／類雌激素／致癌物／超市大搜查】夏日炎炎，不少人都會選擇吃雪糕消暑，然而不少雪糕都使用了添加劑，某些成分更有致癌風險。消委會及生物科技公司「水中銀」（下稱水中銀）曾分別檢測過20款及29款雪糕樣本，結果發現部份雪糕含有防腐劑山梨酸、人工色素，而在急性及慢性毒物檢測上，亦有部份樣本未能通過不含類雌激素測試。

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TOPick就整理出10款通過毒性檢測的雪糕名單，另有4款經消委會測試，證實成分天然，完全不含添加劑、色素、防腐劑等成分的安全雪糕，供愛吃雪糕的人士參考。

根據水中銀在2017年的檢測，29款雪糕樣本中，有12款完全通過毒性檢測，被評為「品質卓越」，不過其中2款已經停售。其餘10款名單如下：

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4款成分天然的雪糕名單：

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到底類雌激素及添加劑對身體有何危害？水中銀就引述世界衛生組織（世衛，WHO）及聯合國報道解釋，含類雌激素的產品可能導致癌症、不育、性早熟、肥胖、神經系統紊亂等問題。而營養師李杏榆就表示，不少雪糕內均有使用食用色素及防腐劑，但這些化學添加劑其實並沒有使用的必要性。她又引述過去研究，指出兒童攝入過量色素可能會引致過度活躍，繼而影響情緒。

英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人工色素。

檸檬黃（E102）

喹啉黃（E104）

日落黃（E110）

淡紅（E122）

麗春紅4R（E124）

誘惑紅AC（E129）

在消委會是次檢測的20款預先包裝雪糕及冰凍甜點中，有3款樣本含有上述部份人工色素。

首選牌特濃朱古力味冰凍甜點：E102、E129、E133、E122、E110

阿波羅朱古力味冰凍甜點：E102、E110、E129、E133

維記朱古力至尊雪糕甜點：E150d、E124

雖然目前未能證明人工色素會直接影響兒童的活躍程度及智商，但英國早於2008年便已呼籲食品生產商停用上述6種人工食用色素；而歐盟國家在2010年7月開始，亦規定出售的食物如含該6種人工色素，必須在包裝上列明「可能對兒童的行為及專注力有不良影響」的字句。

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