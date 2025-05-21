無添加雪糕推薦︱類雌激素可致癌不育　消委會+水中銀10款無毒雪糕安全清單推薦4款零添加劑

【雪糕推薦／添加劑／類雌激素／消委會／水中銀】炎炎夏日食雪糕要小心添加劑成分！消委會及生物科技公司「水中銀」（下稱水中銀）曾分別檢測過20款及29款雪糕樣本，結果發現部份雪糕含有防腐劑山梨酸、人工色素，更有部份樣本未能通過不含類雌激素測試，存在致癌風險。

類雌激素及添加劑害處

雪糕含有類雌激素及添加劑，對身體會有何危害？水中銀就引述世界衛生組織（世衛，WHO）及聯合國報道解釋，含類雌激素的產品可能導致癌症、不育、性早熟、肥胖、神經系統紊亂等問題。而本港營養師李杏榆就表示，不少雪糕內均有使用食用色素及防腐劑，但這些化學添加劑其實並沒有使用的必要性。並引述過去研究，指出兒童攝入過量色素，可能會引致過度活躍，繼而影響情緒。

英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人工色素：

檸檬黃（E102）

喹啉黃（E104）

日落黃（E110）

淡紅（E122）

麗春紅4R（E124）

誘惑紅AC（E129）

而上述6種人工食用色素，英國早於2008年便已呼籲食品生產商停用。歐盟國家在2010年7月開始，亦規定出售的食物如含該6種人工色素，必須在包裝上列明「可能對兒童的行為及專注力有不良影響」的字句。

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不含類雌激素零添加劑雪糕

根據水中銀在2017年的檢測，29款雪糕樣本中，有12款完全通過毒性檢測，被評為「品質卓越」；不過其中2款已經停售，其餘10款名單如下：

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1. Mövenpick Vanilla Dream Ice Cream 雲呢嗱夢幻雪糕 100ML

2. DREYER'S 皇牌雲呢拿雪糕 750ML

3. Häagen-Dazs士多啤梨雪糕迷你杯 95ML

4. Häagen-Dazs 雲呢拿雪糕迷你杯 95ML

5. 雀巢 呍呢拿味雪糕單件裝 150ML

6. 雀巢 朱古力雪糕單件裝 150ML

7. Happy Cow Chocolate Dairy-free Ice Cream 125ML

8. Happy Cow Vanilla Dairy-Free Ice Cream 125ML

9. NEW ZEALAND NATURAL 朱古力誘惑雪糕 480ML

10. MILK TOP 杯裝雪糕 - 新鮮草莓 120ML

另外，有4款雪糕經消委會測試，證實成分天然，完全不含添加劑、色素和防腐劑等。推薦名單如下：

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1. Mövenpick Vanilla Dream Ice Cream 雲呢嗱夢幻雪糕 100ML

2. Häagen-Dazs士多啤梨雪糕迷你杯 95ML

3. Häagen-Dazs 抹茶雪糕迷你杯 95ML

4. Häagen-Dazs 雲呢拿雪糕迷你杯 95ML

TOPick發現，Mövenpick雲呢嗱雪糕杯、Häagen-Dazs士多啤梨雪糕杯及Häagen-Dazs雲呢拿雪糕杯，成份主要為鮮忌廉、蛋黃、糖等，是不含類雌激素同時亦不含添加劑的天然雪糕。

同場加映：消委會18款5星雪糕推薦

消委會曾於524期《選擇》月刊，測試29款市面上的雪糕。根據食物安全、營養、品質及營養標籤資料，有18款獲消委會評為5星滿分之選：

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同時有4款雪糕無菌不含防腐劑，推介如下：

MÖVENPICK Vanilla Dream Ice Cream

阿波羅Appolo 朱古力味冰凍甜點 Monaka, Chocolate Flavored Frozen Confection (Chocolate Coated Chocolate Flavoured Frozen Confection)

GODIVA 黑巧克力軟雪糕 Dark Chocolate Soft Serve

XTC GELATO 朱古力意式雪糕 Valrhona Chocolate Gelato

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