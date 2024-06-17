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慳電貼士｜熱浪襲港本周五高見34°C　中電教路3招開冷氣慳電貼士

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 41 分鐘前

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中電教路3招開冷氣慳電貼士。

【天氣預報／天氣／冷氣機／炎熱／中電／開冷氣／慳電】本港天氣持續炎熱，天文台今日（17日）發出特別提示，指本港受到副熱帶高壓脊影響，預料本周氣溫持續偏高，晚間炎熱，新界日間酷熱，周五（21日）「夏至」料將升至34度高溫。夏日炎炎，冷氣機在家中不可或缺，TOPick整合了幾個中電冷氣機慳電使用貼士，不妨參考。

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1. 測試冷氣機功能

中電曾分享，由測試冷氣機功能、選擇機種、實際使用都有學問。首先是測試冷氣機功能，中電教路，可先在開冷氣機前，量度房間溫度；後續就是將冷氣機設定到最低溫度，持續運行3分鐘；然後測量出風口的溫度。

在將「室溫」減去「出風口溫度」，如果差距少於8°C，即代表冷氣機功能仍很健康。但如果「室溫」減「風口溫度」差距高於8°C，即可能代表需要換機。

2. 選擇機種

要選擇一部高能源效益的冷氣機，中電列舉3個步驟：第一步，根據家中空間面積，選擇冷氣機類別及匹數。如果房間面積約有80至100呎，可選擇1匹冷氣機；如果冷氣機裝在西斜方位，1.5匹（匹半）冷氣機則更為適合。

第2步，要認清「定頻式」或「變頻式」冷氣機。中電指出，定頻式冷氣機長期維持同一頻率運行，耗電量相對較高；而變頻式冷氣機就會因應室溫，自動調節壓縮機轉速，耗電量相對較低，也相對更能慳電。

第3步，就是選擇帶1級能源標籤的冷氣機。比起3級能源標籤的冷氣機，1級能源標籤冷氣機節省大約23%的電源。

消委會在2020年及2023年測試過市面28款窗口式冷氣機，測試各款產品的製冷量、能源效益、寧靜程度、送風量及抽濕表現等等。以下為10款高分窗口式冷氣名單：

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3. 實際使用

中電指出1匹冷氣機運行1小時，已相等於風扇運行20小時。因此開冷氣機前應先開風扇，之後調高冷氣機溫度。而冷氣機溫度每調高一度，即可節省3%能源。

消委會去年測試了市面上12款循環扇，其中有4款獲得最高的4.5分評價，售價介乎$459至$798，詳細名單如下：

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