大成小學停辦｜校監：去年轉私小一僅「吊命」　辦團4月決定停辦已通知校長

▲ 孔教學院日前突宣布將於2026/27學年停辦大成小學。（資料圖片）

新學年成功「復活」、即將復辦資助小一的黃大仙孔教學院大成小學，辦學辦團孔教學院前日（15日）突然宣布將於兩年後停辦，爆出校長潘淑嫻宣稱事前「不知情」的羅生門事件。身兼香港孔教學院常務副院長的校監湯偉倫稱，辦團早於去年得悉獲「派0班」後商討停辦，最終於今年4月作出停辦決定，同月已知會校長及法團校董會。

孔教學院前日在其網頁上載新聞稿，宣布大成小學將於2025/26學年停收小一，並於2026/27學年全面停辦，大成小學網頁則未見提及上述消息。

根據湯偉倫接受傳媒訪問時指，大成小學持續面對收生危機，「努力多年仍未見很大起色」，自去年得悉獲教育局「派0班」，辦團已開始商討終止辦學，又形容現屆小一轉私立營辦只是「自資出錢吊住條命」。

對於校長稱不知情的說法，湯偉倫稱一直有與校長溝通，早於4月知會校方及法團校董會，並獲逾半數校董會成員支持，甚至曾着校方暫停招生。

惟校方向本報表示，包括校長潘淑嫻、整個學校團隊，甚至連部分法團校董會成員也對上述決定「毫不知情」，今傍晚將召開記者會交代事件。

教育界立法會議員朱國強則指，學校辦學權在於辦學團體，故辦團可自行決定學校停辦，毋須法團校董會通過，他亦呼籲辦團盡快向各持者詳細交代，以釋除疑慮。

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