  • 31°C
香港時間 : 2024617日 (一) 18:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大成小學停辦｜校監：去年轉私小一僅「吊命」　辦團4月決定停辦已通知校長

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

孔教學院日前突宣布將於2026/27學年停辦大成小學。（資料圖片）

新學年成功「復活」、即將復辦資助小一的黃大仙孔教學院大成小學，辦學辦團孔教學院前日（15日）突然宣布將於兩年後停辦，爆出校長潘淑嫻宣稱事前「不知情」的羅生門事件。身兼香港孔教學院常務副院長的校監湯偉倫稱，辦團早於去年得悉獲「派0班」後商討停辦，最終於今年4月作出停辦決定，同月已知會校長及法團校董會。

孔教學院前日在其網頁上載新聞稿，宣布大成小學將於2025/26學年停收小一，並於2026/27學年全面停辦，大成小學網頁則未見提及上述消息。

根據湯偉倫接受傳媒訪問時指，大成小學持續面對收生危機，「努力多年仍未見很大起色」，自去年得悉獲教育局「派0班」，辦團已開始商討終止辦學，又形容現屆小一轉私立營辦只是「自資出錢吊住條命」。

對於校長稱不知情的說法，湯偉倫稱一直有與校長溝通，早於4月知會校方及法團校董會，並獲逾半數校董會成員支持，甚至曾着校方暫停招生。

惟校方向本報表示，包括校長潘淑嫻、整個學校團隊，甚至連部分法團校董會成員也對上述決定「毫不知情」，今傍晚將召開記者會交代事件。

教育界立法會議員朱國強則指，學校辦學權在於辦學團體，故辦團可自行決定學校停辦，毋須法團校董會通過，他亦呼籲辦團盡快向各持者詳細交代，以釋除疑慮。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

孔教學院大成小學 黃大仙 中小學教育 學校 小學 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

星二代丨劉小慧靚女囡囡無意入娛圈　許秋怡學霸兒子高大英俊
星二代丨劉小慧靚女囡囡無意入娛圈　許秋怡學霸兒子高大英俊
甲醛中毒丨新屋入伙一家4口甲醛中毒入院　檢測揭36件家具僅5件甲醛合標準
甲醛中毒丨新屋入伙一家4口甲醛中毒入院　檢測揭36件家具僅5件甲醛合標準
急症室最長等候時間（06月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月17日 時間12:05）
家用公價｜調查指每月家用平均呢個數　「家用計算表」同住子女起碼付6000元？
家用公價｜調查指每月家用平均呢個數　「家用計算表」同住子女起碼付6000元？
前TVB主播︱黃麗幗親子樂玩水罕有晒驕人上圍　靚媽轉戰金融界更加省鏡
前TVB主播︱黃麗幗親子樂玩水罕有晒驕人上圍　靚媽轉戰金融界更加省鏡