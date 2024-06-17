香港小姐丨上月誕B坐完月出關剪髮扮靚　朱千雪素顏拍片示人超省鏡

▲ 朱千雪以新look示人！

港姐出身的朱千雪（Tracy）加入TVB初期即獲力捧，惟在事業高峰期朱千雪淡出幕前，轉行做執業大律師。

事業成功開展新跑道，朱千雪於上月亦升呢為人母，於社交網分享BB腳仔照公佈愛兒已出世！

朱千雪宣布生龍B「升呢」做媽媽 Tracy順產一索得男

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香港小姐丨準媽媽朱千雪身兼多職教書又上庭 沒打算放假待產：每日工作排到滿滿

靚媽剪短髮轉換形象

日前朱千雪坐完月可以「出關」，她首要做的事是去髮型屋剪髮，只見她換上一頭短髮look，予人清新俐落之感，之後去半島酒店嘆番個Tea，最後再去做facial扮靚靚。

或許坐月時休息足夠兼好好進補，素顏示人的朱千雪氣色好之餘，皮膚狀態也超好，難怪網民大讚：「好靚」、「神彩飛揚」，「看來慢慢恢復，真的是希望你還能回TVB拍劇，哪怕是客串」

朱千雪回覆TOPick稱坐月期間照樣洗頭，反而夏天來臨，她想趁機轉下髮型：「不過短頭髮快啲吹乾，方便啲打理，同埋平時做嘢通常長頭髮，難得有機會，換下形象。」

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