香港小姐丨上月誕B坐完月出關剪髮扮靚 朱千雪素顏拍片示人超省鏡
娛樂
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 25 分鐘前
最後更新： 12 分鐘前
港姐出身的朱千雪（Tracy）加入TVB初期即獲力捧，惟在事業高峰期朱千雪淡出幕前，轉行做執業大律師。
事業成功開展新跑道，朱千雪於上月亦升呢為人母，於社交網分享BB腳仔照公佈愛兒已出世！
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靚媽剪短髮轉換形象
日前朱千雪坐完月可以「出關」，她首要做的事是去髮型屋剪髮，只見她換上一頭短髮look，予人清新俐落之感，之後去半島酒店嘆番個Tea，最後再去做facial扮靚靚。
或許坐月時休息足夠兼好好進補，素顏示人的朱千雪氣色好之餘，皮膚狀態也超好，難怪網民大讚：「好靚」、「神彩飛揚」，「看來慢慢恢復，真的是希望你還能回TVB拍劇，哪怕是客串」
朱千雪回覆TOPick稱坐月期間照樣洗頭，反而夏天來臨，她想趁機轉下髮型：「不過短頭髮快啲吹乾，方便啲打理，同埋平時做嘢通常長頭髮，難得有機會，換下形象。」
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