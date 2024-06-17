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律政司｜刑事檢控科發表去年年報　專員楊美琪：檢控不受任何干涉

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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律政司刑事檢控科今日（17日）發表《香港刑事檢控2023》。（資料圖片）

律政司刑事檢控科今日（17日）發表其年報《香港刑事檢控2023》，刑事檢控專員楊美琪強調，獨立檢控權的重要性，指出《基本法》第六十三條訂明律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉，刑事檢控科的檢控人員會繼續以正直之心秉行公義，以不亢不卑的態度履行固有職責。

楊美琪在《香港刑事檢控2023》的序言中指，香港將於今年 11 月主辦國際檢 察官協會第 11 屆亞太區會議，討論在科技時 代如何運作有效的檢控服務，以及在刑事司法制度中應用科技等相關議題。她期待，來自不同司法管轄區的檢控人員可藉此良機交流知識、探索新興趨勢和促進合作，以推進共同打擊罪案的工作。

《香港刑事檢控2023》指，在2023年，刑事檢控科除處理出庭檢控的工作外，也向政府決策局及執法機關提供了共 15,486 份涉及刑事事宜的法律指引，較2022年增加 6.0%。在所有尋 求法律指引的案件中，95.3% 符合本科的服務 承諾，即在14個工作天內作出回覆，而 2022 年則是 89.5%。刑事檢控科在科內設立了專責處理科技罪行案件的分科。年報指，年內刑事檢控科處理的案件總數4840宗，錄得上升，與2022年相比，由刑事檢控科檢控人員處理的案件數目上升19.1%至3554宗，由外判律師處理的案件數目則下跌 14.8%至1286宗。

年報指，刑事檢控科分科一 ( 裁判法院 )有負責處理與維護國家象徵及加強民族自豪感的法律有關的案件。在訴鄭榮進一案中，被告在一段香港特別行政區在 2020 年奧運會花劍項目取得史上首面奧運金牌的頒獎典禮錄像中，故意以某首示威歌曲代替中國國歌，該段被篡改的錄像由被告在網上發布，並在互聯網上廣為流傳，觀看者眾。經審訊後，被告被裁定「侮辱國歌」罪名成立，判監三個月，是《國歌條例》自實施以來，首宗定罪案件，刑事檢控科認為，有關定罪向公眾明確顯示，貶損及蔑視國家象徵的行為不可縱容。

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