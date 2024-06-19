早餐食譜｜15分鐘懶人版心型Pizza多士　簡易營養早餐改善孩子偏食【附影片＋4款口味】

▲ 營養豐富又吸睛的心型多士食譜，只需15分鐘內就可以完成。

【TOPick開飯喇/媽媽開飯/多士/親子食譜/早餐食譜/多士食譜/Pizza麵包/入廚貼士】一日之計在於晨，為了仔女返學時開開心心，作為媽咪一定會準備一個豐富而又有營養的早餐給小朋友，但有時絞盡腦汁都只是想到粟米片、三文治、粉麵等，小朋友食得多難免都會生厭。其實只要花少許心思，就算是白麵包都可以做到營養豐富又吸睛，今次分享一共4款口味的心型多士食譜，加入多款蔬菜、新鮮水果，每款15分鐘內即可完成，快靚正！爸媽不妨與小朋友製作屬於一家人的愛心早餐！

▲ 心形多士外觀吸引之餘，配料又豐富，炮製營養早餐，迎接美好的一天。（曾嘉文攝）

早餐多士食譜｜懶人版Pizza多士 材料

▲ 懶人版Pizza多士材料。（曾嘉文攝）

懶人版Pizza多士（4片） 需時：約15分鐘

難度：1 材料 分量 麵包（每款口味） 2片 車厘茄（切片） 2粒 芝士腸（切片） 2條 青椒（切圓片） 4片 乾蔥（切片） 適量 番茄醬 3湯匙 芝士 適量 香草碎(點綴) 適量 牙籤 4枝

早餐多士食譜｜懶人版Pizza多士 做法

1. 預熱焗爐180°c，並將配料切片備用

2. 將2片麵包對角切成兩半，把麵包角向內折形成心形，用牙籤定型。

3. 在麵包上塗上番茄醬，然後依照自己的喜好加入芝士。

4. 上面再放上車厘茄、香腸、青椒片，把麵包放入焗爐180°c 焗5分鐘，食用時把牙籤取出。

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早餐多士食譜｜牛油果蝦仁多士 材料

懶人版Pizza多士（4片） 需時：約15分鐘

難度：1 材料 分量 麵包（每款口味） 2片 蝦仁 50克 鹽、胡椒 適量 牛油果 半個 沙律醬 2湯匙 醋醃青瓜（切碎） 2片 芝士 適量 乾歐芹 適量 牙籤 4枝

早餐多士食譜｜牛油果蝦仁多士 做法

1. 把蝦仁挑去蝦腸再開邊，於平底鍋慢火煎至金黃色備用。

2. 牛油果用叉壓爛成蓉，混合醋醃青瓜、鹽、胡椒，再加沙律醬拌勻。

3. 把牛油果醬塗在麵包上，放上蝦仁。

4. 麵包放入焗爐180°c 焗5分鐘。

▲ 小編製作四款口味，心形多士可以做早餐之外，也可以用作派對美食。（黃諾韶攝）

早餐多士食譜｜藍莓乳酪多士 材料

藍莓乳酪多士（4片） 需時：約25分鐘

難度：1 材料 分量 麵包（每款口味） 2片 乳酪 250克 糖 20克 藍莓 1盒 檸檬汁 15毫升 牙籤 4枝

早餐多士食譜｜藍莓乳酪多士 做法

1. 把藍莓、檸檬汁、糖倒入鍋煮致沸騰，以小火煮沸10至20分鐘，煮至個人喜好的濃稠度即可。或者以藍莓果醬代替。

2. 把藍莓醬塗在麵包上，畫一個心形。

3. 在藍莓醬的外圍塗上乳酪，麵包放入焗爐180°c 焗8分鐘。

早餐多士食譜​​​​​​​｜粟米吞拿魚蛋黃醬多士 材料

粟米吞拿魚蛋黃醬多士（4片） 需時：約15分鐘

難度：1 材料 分量 麵包（每款口味） 2片 甜粟米 30克 罐頭吞拿魚 半罐 蛋黃醬 2茶匙 芝士 適量 牙籤 4枝

早餐多士食譜​​​​​​​｜粟米吞拿魚蛋黃醬多士 做法

1. 罐頭吞拿魚瀝乾油後，加入甜玉米和蛋黃醬混合。

2. 將蛋黃醬塗在麵包上，放入焗爐180°c 焗5分鐘。

▲ 若用隔夜麵包製作心形多士，可嘗試沾水，然後用保鮮膜包起，放在微波爐裡加熱10到20秒，讓麵包回復鬆軟。

【小貼士】

如果麵包乾了，彎曲時就斷開，可以嘗試用刷子沾水，然後用保鮮膜包起，放在微波爐裡加熱10到20秒。

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