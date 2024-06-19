早餐食譜｜15分鐘懶人版心型Pizza多士 簡易營養早餐改善孩子偏食【附影片+4款口味】
撰文： 黃諾韶
發布時間： 16 分鐘前
【TOPick開飯喇/媽媽開飯/多士/親子食譜/早餐食譜/多士食譜/Pizza麵包/入廚貼士】一日之計在於晨，為了仔女返學時開開心心，作為媽咪一定會準備一個豐富而又有營養的早餐給小朋友，但有時絞盡腦汁都只是想到粟米片、三文治、粉麵等，小朋友食得多難免都會生厭。其實只要花少許心思，就算是白麵包都可以做到營養豐富又吸睛，今次分享一共4款口味的心型多士食譜，加入多款蔬菜、新鮮水果，每款15分鐘內即可完成，快靚正！爸媽不妨與小朋友製作屬於一家人的愛心早餐！
早餐多士食譜｜懶人版Pizza多士 材料
|懶人版Pizza多士（4片）
|需時：約15分鐘
難度：1
|材料
|分量
|麵包（每款口味）
|2片
|車厘茄（切片）
|2粒
|芝士腸（切片）
|2條
|青椒（切圓片）
|4片
|乾蔥（切片）
|適量
|番茄醬
|3湯匙
|芝士
|適量
|香草碎(點綴)
|適量
|牙籤
|4枝
早餐多士食譜｜懶人版Pizza多士 做法
1. 預熱焗爐180°c，並將配料切片備用
2. 將2片麵包對角切成兩半，把麵包角向內折形成心形，用牙籤定型。
3. 在麵包上塗上番茄醬，然後依照自己的喜好加入芝士。
4. 上面再放上車厘茄、香腸、青椒片，把麵包放入焗爐180°c 焗5分鐘，食用時把牙籤取出。
早餐多士食譜｜牛油果蝦仁多士 材料
|懶人版Pizza多士（4片）
|需時：約15分鐘
難度：1
|材料
|分量
|麵包（每款口味）
|2片
|蝦仁
|50克
|鹽、胡椒
|適量
|牛油果
|半個
|沙律醬
|2湯匙
|醋醃青瓜（切碎）
|2片
|芝士
|適量
|乾歐芹
|適量
|牙籤
|4枝
早餐多士食譜｜牛油果蝦仁多士 做法
1. 把蝦仁挑去蝦腸再開邊，於平底鍋慢火煎至金黃色備用。
2. 牛油果用叉壓爛成蓉，混合醋醃青瓜、鹽、胡椒，再加沙律醬拌勻。
3. 把牛油果醬塗在麵包上，放上蝦仁。
4. 麵包放入焗爐180°c 焗5分鐘。
早餐多士食譜｜藍莓乳酪多士 材料
|藍莓乳酪多士（4片）
|需時：約25分鐘
難度：1
|材料
|分量
|麵包（每款口味）
|2片
|乳酪
|250克
|糖
|20克
|藍莓
|1盒
|檸檬汁
|15毫升
|牙籤
|4枝
早餐多士食譜｜藍莓乳酪多士 做法
1. 把藍莓、檸檬汁、糖倒入鍋煮致沸騰，以小火煮沸10至20分鐘，煮至個人喜好的濃稠度即可。或者以藍莓果醬代替。
2. 把藍莓醬塗在麵包上，畫一個心形。
3. 在藍莓醬的外圍塗上乳酪，麵包放入焗爐180°c 焗8分鐘。
早餐多士食譜｜粟米吞拿魚蛋黃醬多士 材料
|粟米吞拿魚蛋黃醬多士（4片）
|需時：約15分鐘
難度：1
|材料
|分量
|麵包（每款口味）
|2片
|甜粟米
|30克
|罐頭吞拿魚
|半罐
|蛋黃醬
|2茶匙
|芝士
|適量
|牙籤
|4枝
早餐多士食譜｜粟米吞拿魚蛋黃醬多士 做法
1. 罐頭吞拿魚瀝乾油後，加入甜玉米和蛋黃醬混合。
2. 將蛋黃醬塗在麵包上，放入焗爐180°c 焗5分鐘。
【小貼士】
如果麵包乾了，彎曲時就斷開，可以嘗試用刷子沾水，然後用保鮮膜包起，放在微波爐裡加熱10到20秒。
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