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早餐食譜｜15分鐘懶人版心型Pizza多士　簡易營養早餐改善孩子偏食【附影片+4款口味】

家事百科

撰文： 黃諾韶

發布時間： 16 分鐘前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

營養豐富又吸睛的心型多士食譜，只需15分鐘內就可以完成。

專題影片
早餐食譜｜15分鐘懶人版心型Pizza多士　簡易營養早餐改善孩子偏食【附影片＋4款口味】

【TOPick開飯喇/媽媽開飯/多士/親子食譜/早餐食譜/多士食譜/Pizza麵包/入廚貼士】一日之計在於晨，為了仔女返學時開開心心，作為媽咪一定會準備一個豐富而又有營養的早餐給小朋友，但有時絞盡腦汁都只是想到粟米片、三文治、粉麵等，小朋友食得多難免都會生厭。其實只要花少許心思，就算是白麵包都可以做到營養豐富又吸睛，今次分享一共4款口味的心型多士食譜，加入多款蔬菜、新鮮水果，每款15分鐘內即可完成，快靚正！爸媽不妨與小朋友製作屬於一家人的愛心早餐！

心形多士外觀吸引之餘，配料又豐富，炮製營養早餐，迎接美好的一天。（曾嘉文攝）

早餐多士食譜｜懶人版Pizza多士 材料

懶人版Pizza多士材料。（曾嘉文攝）

懶人版Pizza多士（4片需時：約15分鐘
難度：1
材料分量
麵包（每款口味）2片
車厘茄（切片）2粒
芝士腸（切片）2條
青椒（切圓片）4片
乾蔥（切片）適量
番茄醬3湯匙
芝士適量
香草碎(點綴)適量
牙籤4枝

早餐多士食譜｜懶人版Pizza多士 做法

1. 預熱焗爐180°c，並將配料切片備用

2. 將2片麵包對角切成兩半，把麵包角向內折形成心形，用牙籤定型。

3. 在麵包上塗上番茄醬，然後依照自己的喜好加入芝士。

4. 上面再放上車厘茄、香腸、青椒片，把麵包放入焗爐180°c 焗5分鐘，食用時把牙籤取出。

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早餐多士食譜｜牛油果蝦仁多士 材料

懶人版Pizza多士（4片需時：約15分鐘
難度：1
材料分量
麵包（每款口味）2片
蝦仁50克
鹽、胡椒適量
牛油果半個
沙律醬2湯匙
醋醃青瓜（切碎）2片
芝士適量
乾歐芹適量
牙籤    4枝

早餐多士食譜｜牛油果蝦仁多士 做法

1. 把蝦仁挑去蝦腸再開邊，於平底鍋慢火煎至金黃色備用。

2. 牛油果用叉壓爛成蓉，混合醋醃青瓜、鹽、胡椒，再加沙律醬拌勻。

3. 把牛油果醬塗在麵包上，放上蝦仁。

4. 麵包放入焗爐180°c 焗5分鐘。 

小編製作四款口味，心形多士可以做早餐之外，也可以用作派對美食。（黃諾韶攝）

早餐多士食譜｜藍莓乳酪多士 材料

藍莓乳酪多士（4片）需時：約25分鐘
難度：1
材料分量
麵包（每款口味）    2片
乳酪250克
20克
藍莓1盒
檸檬汁15毫升
牙籤4枝

早餐多士食譜｜藍莓乳酪多士 做法

1. 把藍莓、檸檬汁、糖倒入鍋煮致沸騰，以小火煮沸10至20分鐘，煮至個人喜好的濃稠度即可。或者以藍莓果醬代替。

2. 把藍莓醬塗在麵包上，畫一個心形。

3. 在藍莓醬的外圍塗上乳酪，麵包放入焗爐180°c 焗8分鐘。

早餐多士食譜​​​​​​​｜粟米吞拿魚蛋黃醬多士 材料

粟米吞拿魚蛋黃醬多士（4片）需時：約15分鐘
難度：1
材料分量
麵包（每款口味）2片
甜粟米30克
罐頭吞拿魚半罐
蛋黃醬2茶匙
芝士適量
牙籤4枝

早餐多士食譜​​​​​​​｜粟米吞拿魚蛋黃醬多士 做法

1. 罐頭吞拿魚瀝乾油後，加入甜玉米和蛋黃醬混合。

2. 將蛋黃醬塗在麵包上，放入焗爐180°c 焗5分鐘。

若用隔夜麵包製作心形多士，可嘗試沾水，然後用保鮮膜包起，放在微波爐裡加熱10到20秒，讓麵包回復鬆軟。

【小貼士】

如果麵包乾了，彎曲時就斷開，可以嘗試用刷子沾水，然後用保鮮膜包起，放在微波爐裡加熱10到20秒。

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