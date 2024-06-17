死因研訊｜女文員污水廠回流井口工作身亡　丈夫稱井內嗅刺鼻味後暈倒

▲ 死者丈夫李金華今於死因庭作供。梁錦麟攝

死因研訊｜女文員污水廠工作身亡 丈夫稱井內嗅刺鼻味後暈倒

46歲女文員疑於2021年11月，在小蠔灣污水處理廠工作時意外身亡，死因庭今（17日）展開聆訊。死者丈夫供稱，事發時與2名工人下回流井更換污水渠，死者則於地面測試井內有否有害氣體等，他更換污水渠後發現有污水流出，並嗅到刺鼻氣味後暈倒。渠務署二級監工供稱，他到場後看見死者情緒激動，並想衝入井內救人，他與上司隨即喝止。死因研訊主任指出，事後發現當日氣體偵測器沒有開機記錄，李稱不可能，並指死者當日於井口處不時查看讀數。

死者王喜梅於2021年11月18日因事件去世，終年46歲，是次研訊不設陪審團。

死者丈夫李金華供稱，他為工程公司東主，主要承包渠務維修及保養，死者於公司擔任文員。李憶述，於2021年11月承接渠務署小蠔灣污水處理廠更換污水渠工程，事發當日他與2名工人下井更換污水渠，井口至井底距離約8米，當日李亦已通知渠務署監工。李承認當時因地方局限，未有攜帶救生繩等安全設備，承認當時有疏忽。

李續指，當時死者負責於地面用登記員工證件、用儀器測試井內有否有害氣體，以及作風險評估，地面另有1名工人看守。李指於下午4時許更換污水渠後，準備爬上井口時，有員工發現污水流出，李嗅到刺鼻氣味後暈倒，醒過來時已身在醫院。

死因研訊主任指出，事後發現當日氣體偵測器沒有開機記錄，李則指不可能，並指於下井前曾看過儀器，死者當日於井口處不時查看儀器讀數。

工人梁炳根供稱，當日在井內工作時曾看到污水喉湧出水，以及嗅到刺鼻氣味，於是嘗試爬出井口，其間失去知覺及跌倒；另1名工人林向陽供稱，當日曾於井底工作，當時看到水閘打開後湧出水，嗅到刺鼻氣味後感到頭暈及欲嘔吐。及後梁欲爬上井口，但途中掉下，李欲扶住梁，惟李亦於途中暈到。林於是扶起李，但「吸咗啖氣」後便暈倒，並跌入井底。

工人鍾偉民供稱，當日他與死者於地面井口工作，梁於井底要求鍾將工具拉回地面，鍾其後看到梁欲爬上井口，但途中掉下至井內工作平台，鍾遂著死者報警，並叫死者「唔好落嚟」，鍾下井將梁拉回安全位置後暈倒。

機電署高級技工鄭偉文供稱，事發前1天發現回流井內的水泵喉損壞，翌日早上再度檢查，鄭指若水泵喉損壞，會有水噴到井內。鄭續指，當日下午曾在約8米外位置看到死者站在回流井口外，死者指着井大叫「有人暈咗」，並要求鄭報警，鄭報警及通知上司陳偉樂，陳約2至3分鐘後到場，並要求鄭拿風機到場抽風。

死因裁判官質疑鄭於等候上司到場期間，為何未有前往井口了解事情，鄭供稱當時通知已上司及報警，「都等緊佢哋嚟」，死因裁判官再指「即係唔需要睇下」，鄭供稱「等上司嚟先處理」。

渠務署二級監工陳偉樂供稱，事發前1天已知悉水泵喉損壞，陳指工程更換該喉管，他亦向李表示會有地下水滲入，須留意水位，以及要求鄭操作泵制，處理去水，陳供稱曾於上午兩度看到回流井的情況。

陳續指，意外發生後收到鄭的通知，遂與上司胡海鋒趕到現場，當時鄭與死者身處回流井邊緣，死者於詢問下稱「突然間好臭，啲人跌跌碰碰暈咗」。陳形容死者當時情緒激動，並想衝入井內救人，陳與上司隨即喝止死者，而附近的工人亦阻止死者。陳指，當時嗅不到現場有臭味，但聽到儀器有發出音響，意味井內有毒氣。

死者丈夫李金華問及工地內是否有閉路電視，陳供稱有。李再質疑「你幾個男人都攬唔坐個女人」，陳則指當時與死者相隔一個井口，李表示「我唔相信，你哋幾個孔武有力嘅男人，攬唔住一個女人」。

研訊明（18日）續。

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