過猶不及︱保健品多吃未必有益　營養師籲「3組保健品」勿一起吃：無效且易腸胃不適

▲ 保健品多吃未必有益，營養師籲「3組保健品」勿一起吃：無效且易腸胃不適。

【保健品／營養素／葉黃素／魚油／胡蘿蔔素】港人愈來愈注重健康，家中常備不少保健品，但保健品並非吃得愈多愈好。有營養師直言，一次吃多種保健品很可能對身體無效之餘又傷身；她點名「3組保健品」不可一起吃，否則會影響身體吸收、引起腸胃不適。

最新影片：

台灣營養師劉雅惠在Facebook專頁《營養師Emma》拍攝影片，坦言保健品不是吃得愈多就愈好；如果保健品搭配在一起吃，只會沒效果又浪費錢。她特別指出，有「3組保健品」千萬不要一起吃，其中有兩種營養素因在腸道的吸收途徑非常相似，因此兩者若同一時間大量服用服食，有機會影響身體吸收率，造成腸胃不適，應要將間隔拉長。

3組營養素如下：

1. 魚油、藻油、月見草油＋甲殼素、纖維粉、洋車前子

2. 鈣＋魚油

3. 葉黃素＋β-胡蘿蔔素

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

根據美國食品藥品管理局建議，人一天攝取6毫克的葉黃素可預防黃斑部病變；而β-胡蘿蔔素在人體內可轉換成維他命A，可改善因缺乏該營養素而導致的眼睛及皮膚的疾病。天然蔬果中所含有的葉黃素及β-胡蘿蔔素份量，尚不足以造成兩者競爭吸收的疑慮，不過市民如需服用大量β-胡蘿蔔素及葉黃素時，應先諮詢專業醫生、藥師或營養師，按照個人需求選擇服用量，並將保健品之間服用的間隔時間拉長，避免相互影響。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5