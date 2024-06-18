癌症殺手丨48歲台女星唐玲患末期胃癌　歷8次化療切子宮保命再揭近況 : 再現新癌細胞

【唐玲／胃癌／癌症／化療】台灣藝人唐玲自2019年因患胃癌第4期，曾經歷8次化療、並將3分之2的胃部、子宮、卵巢悉數切除後，近日再傳出不幸消息。她早前出席公開活動時，透露身體又出現新的癌細胞，儘管如此，她仍堅強表示自己絕不放棄。

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綜合台灣傳媒報道，48歲的台灣女星唐玲於2019年確診胃癌後，3個月内經過8次化療，癌細胞其後更轉移至卵巢，並需切除子宮、卵巢保命，腹部更因此留下長達10厘米的傷口。唐玲一度被醫生估計「只剩下3至6個月的壽命」，當時已看淡生死的她更透露，早已將身後事安排妥當。

雖然至今已過去數年，仍然生存的唐玲於周日（16日）出席公開活動時，卻再公布一項壞消息。



最近做CTC循環腫瘤細胞檢測，在血液中發現1顆新的癌細胞....還是會害怕、緊張。

儘管無法掌握到腫瘤確切位置，唐玲表示還是會努力接受治療，採取輔助治療對抗。

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同場加映: 胃癌6大常見症狀

台灣胰臟科醫生林相宏曾在其Facebook專頁分享，胃癌有年輕化趨勢，不少年輕人常常以為只是胃痛，後來透過胃鏡檢查後，才意外地發現實為胃癌，更指胃癌6大常見症狀：

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引起胃癌8大重要因素

林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

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