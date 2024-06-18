  • 30°C
香港時間 : 2024618日 (二) 19:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

癌症殺手丨48歲台女星唐玲患末期胃癌　歷8次化療切子宮保命再揭近況 : 再現新癌細胞

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

【唐玲／胃癌／癌症／化療】台灣藝人唐玲自2019年因患胃癌第4期，曾經歷8次化療、並將3分之2的胃部、子宮、卵巢悉數切除後，近日再傳出不幸消息。她早前出席公開活動時，透露身體又出現新的癌細胞，儘管如此，她仍堅強表示自己絕不放棄。

最新影片:

Healthy Life
父親節特輯丨轉季易過敏1款食 材補肺養胃蒹理氣 中醫師教煲 3款湯水顯孝心

綜合台灣傳媒報道，48歲的台灣女星唐玲於2019年確診胃癌後，3個月内經過8次化療，癌細胞其後更轉移至卵巢，並需切除子宮、卵巢保命，腹部更因此留下長達10厘米的傷口。唐玲一度被醫生估計「只剩下3至6個月的壽命」，當時已看淡生死的她更透露，早已將身後事安排妥當。

雖然至今已過去數年，仍然生存的唐玲於周日（16日）出席公開活動時，卻再公布一項壞消息。


最近做CTC循環腫瘤細胞檢測，在血液中發現1顆新的癌細胞....還是會害怕、緊張。

儘管無法掌握到腫瘤確切位置，唐玲表示還是會努力接受治療，採取輔助治療對抗。

點擊圖片放大
+6
+5

同場加映: 胃癌6大常見症狀

台灣胰臟科醫生林相宏曾在其Facebook專頁分享，胃癌有年輕化趨勢，不少年輕人常常以為只是胃痛，後來透過胃鏡檢查後，才意外地發現實為胃癌，更指胃癌6大常見症狀：

點擊圖片放大
+5
+4

引起胃癌8大重要因素

林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

過勞致病丨31歲前韓團女星柳娥羅　疑過勞患癌急需切除惡瘤　10大年輕人的癌症警號
12:38 2024/06/14
過勞致病丨31歲前韓團女星柳娥羅　疑過勞患癌急需切除惡瘤　10大年輕人的癌症警號
過勞致癌︱46歲男每日返工12小時兩年後肝癌末期　醫生：過勞易致3種癌症
13:50 2024/06/12
過勞致癌︱46歲男每日返工12小時兩年後肝癌末期　醫生：過勞易致3種癌症
癌症殺手｜30歲網紅突腹痛腹瀉揭患末期大腸癌　抗癌1年病逝遺2名稚子【附大腸癌7大症狀】
10:24 2024/06/13
癌症殺手｜30歲網紅突腹痛腹瀉揭患末期大腸癌　抗癌1年病逝遺2名稚子【附大腸癌7大症狀】

你可能感興趣

過勞致病丨31歲前韓團女星柳娥羅　疑過勞患癌急需切除惡瘤　10大年輕人的癌症警號
12:38 2024/06/14
過勞致病丨31歲前韓團女星柳娥羅　疑過勞患癌急需切除惡瘤　10大年輕人的癌症警號
過勞致癌︱46歲男每日返工12小時兩年後肝癌末期　醫生：過勞易致3種癌症
13:50 2024/06/12
過勞致癌︱46歲男每日返工12小時兩年後肝癌末期　醫生：過勞易致3種癌症
癌症殺手｜30歲網紅突腹痛腹瀉揭患末期大腸癌　抗癌1年病逝遺2名稚子【附大腸癌7大症狀】
10:24 2024/06/13
癌症殺手｜30歲網紅突腹痛腹瀉揭患末期大腸癌　抗癌1年病逝遺2名稚子【附大腸癌7大症狀】
健康問題 台灣 胃癌

最高瀏覽

日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮去年與仔女齊拍廣告　囡囡Kyra盡得優良基因成靚女星二代
姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮去年與仔女齊拍廣告　囡囡Kyra盡得優良基因成靚女星二代
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年　結束18年婚姻不涉第三者
姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年　結束18年婚姻不涉第三者
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血
士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血