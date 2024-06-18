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雞蛋迷思｜每周攝入超過6隻雞蛋　內地研究揭死亡率增逾2倍【附1類高危人士】

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 59 分鐘前

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【雞蛋／膽固醇／死亡風險／心血管疾病】不少人都會食雞蛋做早餐，但究竟一日可以食多少隻雞蛋？中國農業大學一項研究就指出，每周攝取超過6隻雞蛋，死亡風險會增加逾2倍。研究報告指出，一種人更容易因此罹患心血管疾病身亡。

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中國農業大學研究團隊公布一項歷時長達14年的研究，該研究共有9,444人士以隨機分組形式參加，定期報告每周食用雞蛋數量。研究報告顯示，每周攝取超過6隻雞蛋會增加死亡風險逾2倍，尤其是肥胖人士（BMI超過21.2）。據以往中國心血管疾病相關的報告顯示，部分因心血管病發身亡的病例，都與食用雞蛋數量有關。

研究團隊補充，在中國農村對於農民來說，雞蛋是一種容易取得，且負擔得起的食物來源。雖然富含各類營養素，但攝取太多有可能造成高膽固醇，反而危害健康。

根據《中國居民飲食指南（2022）》資料指出，每周可攝取300至350克蛋類，大概平均就是一天一隻雞蛋；《中國健康生活方式預防心血管疾病指引》推薦也是可以適當吃雞蛋，如果是高血脂的人可一周吃3至5隻雞蛋。

拆解雞蛋營養

VNS營養健康中心首席註冊營養師詹兆洲表示，雞蛋含有約7克蛋白質，而且屬「優質蛋白質」食物，當中9成胺基酸容易讓人體吸收，攝取充足蛋白質更有助肌肉、骨骼、牙齒、頭髮、皮膚、內臟器官等發育與修復。蛋白質也是參與體內酵素、荷爾蒙、免疫系統的調節物質。詹兆洲又稱，雞蛋還含有不同營養及礦物質，包括維他命A、葉酸、維他命B5、維他命D、膽鹼、葉黃素、玉米黃素等。其中，維他命A有助修補上呼吸道的細胞、提高抵抗力；葉黃素、玉米黃素則有助維持眼晴健康。

另外，詹兆洲指熟雞蛋的蛋白質會較易被吸收、消化。相比其他烹調方法，加工製作的雞蛋因為經長時間加熱和醃製後，可令結構性改變，從而失去營養價值。以下為不同蛋類食品的營養比較：

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