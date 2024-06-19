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親子好去處｜KAKAO FRIENDS將軍澳體能競技場　3千呎平衡車賽道＋必影6米高充氣Ryan

親子好去處

撰文： 任薏

發布時間： 46 分鐘前

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KAKAO FRIENDS登陸將軍澳新都城中心！

【免費親子好去處】今個夏天，韓國超人氣卡通角色KAKAO FRIENDS登陸將軍澳MCP CENTRAL及MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期），與大家共度暑假！由即日起至8月10日，MCP新都城中心將會打造成「MCP x KAKAO FRIENDS玩轉夏日競技場」，設6大打卡位及3大遊玩區域，包括約3,000呎巨型室內平衡車賽道，以及6米高的巨型充氣Ryan，讓大人小朋友玩樂一番！

KAKAO FRIENDS玩轉夏日競技場設6大打卡位及3大遊玩區域。（任薏攝）

將軍澳KAKAO FRIENDS｜必玩3,000呎巨型平衡車賽道

由即日起至8月10日，KAKAO FRIENDS會現身MCP新都城中心的「MCP x KAKAO FRIENDS玩轉夏日競技場」，與大家一起共度活力夏天。場內設有6大打卡及3大遊玩區域，當中必玩焦點是約3,000呎巨型室內平衡車賽道，小朋友要越過賽道的障礙物，如斜坡、以KAKAO FRIENDS作造型的充氣不倒翁等，才能抵達終點。在進入賽道前每位小朋友都要佩戴防護裝備才可遊玩。

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另外，「幻影籃球大挑戰」和「一擊即中」劍擊任務也是必玩設施。「幻影籃球大挑戰」小朋友要將籃球投進上下或左右移動的籃球架中，限時內投籃越多得分便會越高， 家長可與小朋友一同比賽；而「一擊即中」劍擊任務，小朋友只要將擊劍刺中屏幕上所顯示的物品即可得分，考驗反應力之餘，又訓練體力。

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將軍澳KAKAO FRIENDS｜必到6大打卡位

除了有遊玩區域外，場內還設有6大打卡位，各位小朋友可以和一眾KAKAO FRIENDS盡情打卡！當中最引人注目的是6米高超巨型充氣Ryan打氣站，手持啦啦球造型的Ryan於場內中央位置，隨處一個位置也可以成功打卡！另外，還有於「幻影籃球大挑戰」的4米高充氣Muzi、金牌頒獎台和Apeach障礙檢查站等。

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將軍澳KAKAO FRIENDS｜限定主題精品 

打完卡的大家亦不要錯過多款限定主題精品，場內推出了3款日常運動必備的KAKAO FRIENDS系列精品，包括KAKAO FRIENDS摺疊運動袋、KAKAO FRIENDS涼感毛巾及Ryan Cheer You Up水樽。

會員於場內以電子貨幣單一消費滿$600，成功登記賺取COINS後，即可獲電子印花1枚。集齊3枚電子印花，即可換領KAKAO FRIENDS摺疊運動袋一份。另外，會員於場內以電子貨幣即日消費滿$800，即可換領KAKAO FRIENDS涼感毛巾或Ryan Cheer You Up水樽一份，各位粉絲不能錯過！

將軍澳KAKAO FRIENDS｜見面會與粉絲合照

KAKAO FRIENDS的主角Ryan及Apeach將會在指定日子現身商場，與大家近距離合照。會員於場內以電子貨幣即日單一消費滿$500，即可換領見面會入場證一張，名額有限，先到先得。

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