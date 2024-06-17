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愛滋病｜男病人隱瞞患愛滋病照抽血　反投訴遭醫護歧視惹熱議

健康資訊

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男病人隱瞞患愛滋病照抽血，反投訴遭醫護歧視惹熱議。

【愛滋病／HIV／抽血】台灣一名醫生近日在社交平台分享，有男病人前來抽血時，刻意隱瞞自己患有愛滋病，事後卻指責醫護人員歧視病人。事件引起網民熱議，而網民普遍一面倒認為，該名男病人刻意隱瞞的行徑是相當自私。

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台灣胸腔科醫師蘇一峰在其Facebook專頁分享案例，指出愛滋病患者的血液當中，每cc就內含50萬隻HIV病毒。然而，一名愛滋病男患者卻隱瞞病情，不告知前線醫療人員，讓醫護來做抽血相關檢查。事後，男患者更譴責蘇一峰沒有道德、歧視病人，令他不禁發文感嘆：

這個社會有病嗎？是誰比較沒有道德標準？

文章一出後，引來不少網民留言討論，惟多數人卻斥責男病人的行為：「是隱瞞的人沒有道德」、「故意隱瞞應該構成蓄意傷害罪吧！」、「故意不講跟假捐血是什麼心態」、「無視醫療人員的危險」、「而且也會害到其他病人啊。」

愛滋病尚無藥可治

根據「關懷愛滋AIDS Concern」資料顯示，愛滋病（AIDS）為「後天免疫力缺乏症」，由「人類免疫力缺乏病毒」（HIV, Human Immunodeficiency Virus）引發。HIV不能直接引起病症，但病毒進入人體後便侵襲人體免疫系統內的「T4細胞」（白血球細胞和巨噬細胞），使免疫系統和自行修補傷患的能力減弱。這時，一些對未受感染人士沒有威脅的疾病如肺囊蟲肺炎等便能乘虛而入，使感染者發病轉為愛滋病病人。現時雖然仍未有藥物能根治愛滋病病毒，但本港採用的療法，已大大將感染者壽命延長。

愛滋病病毒存在於感染者各種體液內，包括精液、血液、陰道分泌及前列腺分泌，感染者可通過此等體液的接觸把愛滋病病毒傳染給他人。而存於口水、汗水、淚水和尿液內的病毒數量極低，並不足以構成感染。由於愛滋病病毒感染者的外表可與一般人無異，故只有透過愛滋病抗體測試才能確定是否已受感染。

一旦不幸感染愛滋病毒，感染者可能會出現以下徵狀︰

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