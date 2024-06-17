回收藥物︱1款治療缺鐵藥滴管蓋或有塑膠粒脫落　曾供應予醫管局等

▲ 港聯醫藥回收8個批次的「Ferrum Hausmann 每毫升50毫克滴劑」。（政府新聞處圖片）

衞生署今日（17日）同意持牌藥物批發商港聯醫藥供應有限公司，因可能有潛在質量問題，從市面回收8個批次的「Ferrum Hausmann 每毫升50毫克滴劑」（香港註冊編號：HK-36593）。

受影響批次編號：

AAL56301

AAM03804

AAP27103

AAR88304

AAT62402

AAW72104

NAA04302

NAA14002

衞生署接獲港聯醫藥通知，指「Ferrum Hausmann 每毫升50毫克滴劑」的海外製造商，因上述受影響批次產品部分樣本的滴管蓋上方出現細小塑膠粒，且可能在使用時脫落，正自願回收。作為預防措施，港聯醫藥自願從市面回收受影響批次產品。署方正繼續調查。

衞生署發言人稱，上述產品含有鐵質，是治療缺鐵及缺鐵性貧血的非處方藥物。根據港聯醫藥提供的資料，上述受影響批次產品曾進口香港並供應予醫管局、本地私家醫院、私家醫生、藥房；及出口至澳門。港聯醫藥已設立熱線電話（2806 3112）解答相關查詢。

衞生署至今未有接獲涉及受影響批次產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收，籲市民如有疑問或使用上述受影響產品後感到不適，應諮詢醫護人員。

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責任編輯：梁薾心