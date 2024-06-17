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臨終說話丨病人臨終前最遺憾5件事 安寧護士揭開真相：這1點全部人都中

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 41 分鐘前

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【臨終前遺憾/遺憾/死亡/生老病死/安寧護士】離世前是否都有遺憾？澳洲一名安寧護士Bronnie Ware以自己的工作經驗，整理出她照顧過臨終長者的遺憾，在《和自己說好，生命裡只留下不後悔的選擇》一書與blog中，整理出人生中最後悔的5個遺憾，當中後悔搏命工作上榜，另外有1點全部人都會後悔。

影片推介：

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遺憾第5名：希望我可以讓自己更快樂

Bronnie指出，許多人直到死前才了解，快樂其實是一種選擇。害怕改變讓民眾對他人、自己偽裝，內心深處其實渴望在再次開懷大笑，再「蠢」一次。

遺憾第4名：希望我與朋友一直保持聯絡

每個人臨終前都會想念朋友。Bronnie表示，常常長者到了臨終前數週，才真正了解老友的好處，然而卻並非每個人都可以順利找回他們。許多人太過專注於自己的生活，以至於友情在多年時間流逝下就這樣溜走，對於沒有給予友情時間與努力有著深深的遺憾。

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遺憾3名：希望我曾經有勇氣表達我的感受

Bronnie指出，我們無法控制他人，儘管你說實話時，人們起初會有所反應，但最後誠實以對，能把人際關係提升到一個全新且更健康的水準。而說實話不管是能達成上述效果，還是可以把一段不健康的關係從生活中移除，說實話的人都贏了。

遺憾第2名：希望我並沒有那麼努力工作

Bronnie表示，這是她照顧的所有臨終男士都有的遺憾，所有人都後悔花過多時間在工作上，他們想念孩子們的青春、老伴的陪伴。

透過簡化生活方式，認真地做出選擇，你很可能不需要那麼多的錢，可以在生活中多留出一些空間，能變得更快樂，更能擁抱新機會，更能享受新生活。

遺憾第1名：希望我曾經有勇氣活出真我的人生，而非其他人期望我有的人生

Bronnie表示，這是最常見的臨終遺憾。當人們意識到自己的生命即將結束並清楚地回顧它時，很容易發現有多少夢想沒有時間，大多數民眾甚至還實現不到一半，就不得不離開人世。希望能照著自己的意願生活，而非活在他人的期待下，看似簡單的願望，卻似乎相當兩難。

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