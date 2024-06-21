學霸港姐｜馮盈盈考獲營養學一級榮譽碩士　全靠高效記憶法+聽1種音樂提升專注力

▲ 馮盈盈考獲營養學一級榮譽碩士，全靠2大高效記憶法，當中靠聽1種音樂提升專注力。

【馮盈盈/學霸港姐/香港大學/高效高憶法】馮盈盈自2016年在香港大學食物及營養學系榮譽畢業後，去年年初重返校園進修碩士課程，近日宣布食品市場營銷及管理學碩士畢業，並考獲一級榮譽優等成績，可謂美貌與智慧並重。究竟學霸港姐有什麼秘訣可以考獲好成績？馮盈盈向TOPick剖白讀書心路歷程，及分享一系列高效讀書心得，還有聽1種音樂，可以立刻提升專注力！

▲ 馮盈盈分享高效記憶溫習法。（陳慧安攝）

馮盈盈畢業於寶血會上智英文書院，2012年度參加第一屆DSE的考生，當年她成績有3科獲取5*成績，以28分入讀香港大學食物及營養學。2016年以榮譽畢業後，去年再進修碩士課程，她稱「我一直都希望自己能以最高成績畢業，但我自從得知上一屆48位同學中只有4人獲得Distinction後，我曾一度感到灰心，甚至想過放棄整個課程。」點估到今年最終成功考獲一級榮譽優等成績。她續說︰「讀書千萬不要死板背誦，只要找對竅門提升記憶力，便能自然地掌握和運用到知識。」

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學霸港姐馮盈盈｜必讀2本提升記憶力書本

1.《用功知道》

這本書寫到，學習的主要部份，也是最辛苦最困難之處，並不在於把知識記入腦，而是在於不斷地與人類的健忘做對抗。學習是一場跨越忘記的持續障礙賽。根據德國心理學家艾賓豪斯的「遺忘曲線」，學習的一天之後，66%的東西都會被遺忘了。六天後，就只剩下25%。所以在最初的兩天內重複複習教材是絕對必要的。

2.《3周提升記憶力》

一書中，介紹了一種非常有效的記憶法——心象聯想法。這種方法主要是通過配置和排列技巧，在預先設定好的場所和位置，將需要記住的事物進行分配。這個方法不僅適用於學習，也非常適合用於公開演講、推銷和主持等場合。例如，如果我需要主持一個慈善晚會，我會將開場的歡迎詞與家中不同的房間進行連結，這樣可以更容易地記住每一部分的內容，提升生活當中的記憶力。

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具體操作如下：

1. 大門：連結「歡迎來到年度慈善晚會」

2. 客廳：連結「目標是為有需要長者籌款」

3. 睡房：連結「多謝所有贊助商同來賓支持」

4. 浴室：連結「而今晚更會有一位特別嘉賓，分享他的故事」

5. 廚房：連結「在正式開始今晚活動」

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學霸港姐馮盈盈｜提升語文能力

在學習語文（中文和英文）時，建議多閱讀和積極聽說，例如︰收聽英文的podcast節目或有聲書，以增強語感和興趣。對於數學學習，則應重視理解每一個方程式背後的邏輯和原理，而非單純背誦，這樣可以更自然地掌握和運用數學知識。總體來說，無論學習什麼科目，關鍵在於培養興趣和深入理解，這樣才能使學習過程更高效且富有成效。

▲ 馮盈盈重返港大校園。（陳慧安攝）

學霸港姐馮盈盈｜2大記憶力技巧

1. 聽音樂

讀書前可多聽古典音樂，放鬆效果比其它音樂更高。尤其是莫札特樂曲，因為他的曲含有3500赫茲以上的音頻率（高周波），能夠刺激到大腦的神經系統，從而提升集中力和記憶力。

2. 別熬夜通宵讀書

千萬不要長時間一直溫書，應該在溫習過程中加而適當休息，因為人的大腦無法長時間保持專注（雖然因人而異），但都要大約15-90分鐘，就需要停下來休息。建議大家，溫習1小時，休息5至10分鐘。

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