親子好去處︱生產力局推創科盛事　免費玩盡無人機足球VR元宇宙逾百款遊戲【附詳情】

▲ 大小朋友可利用AIGC + VR360 創建互動元宇宙，親身體驗VR科技，在虛擬世界中進行探索和學習。

想讓孩子過一個充實又充滿創意的暑假？由生產力局主辦的年度創科盛事「Summer TechEd Fest 創科遊學 玩轉暑假 2024」將於7月5日（教育日）及6日（公眾日）載譽歸來！活動費用全免，讓一家大細及熱愛創科人士一次過玩盡近100個趣味盎然的遊戲攤位、工作坊及體驗區，包括無人機足球、親身體驗VR360元宇宙和更多有趣項目！引領孩子走進沉浸式STEAM世界，提升科學素養，激發無限潛能！

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承接去年的熱烈迴響，今年「Summer TechEd Fest」將再度於生產力大樓舉行。活動獲創新科技及工業局、創新科技署、政府資訊科技總監辦公室、民政及青年事務局聯同多個教育界、商界及創科機構支持，規模比往年更大、內容更豐富，是全港最大型的創科教育活動之一。有別於著重科學、科技、工程及數學的STEM教育，今年活動強勢加入藝術（Art）元素，培養學生的「跨學科」邏輯思維、創意及解難能力，打造「全能型」人才，裝備他們應對未來數碼時代的挑戰。

▲ 家長與小朋友齊齊「動手做」，在導師的引領下，激發小朋友無限STEAM之創意。

「A」的重要性！藝術科技激發想像 教育大學e-Orch互動演奏揭開序幕今年活動會將STEAM 的「A」放大，特別加入Art Tech元素，啟發孩子的藝術潛能和素養。開幕禮將邀請到香港教育大學的「e-Orch」與現場樂手互動演奏，展示傳統與現代音樂的跨平台創作，為活動揭開序幕。

▲ 「Summer TechEd Fest」設有遊戲區和工作坊，適合不同年齡及興趣的孩子參與。同學們可試玩 F1 賽車及製作個人化3D打印作品，寓學習於娛樂。

此外，活動更邀請到香港資深藝術顧問伍常先生，以及多位藝術及科技教育界專家包括：馮順寧女士（佛教沈香林紀念中學校長）、許楨博士（香港中華文化發展聯合會執行委員及中華蒙學苑苑長）、梁文麗女士（Nikopicto Limited行政總裁兼聯合創始人）及梁智軒博士（香港教育大學文化與創意藝術學系助理教授），於研討會上探討「A+STEM融入藝術予創科教育 培育多元人才」，與教育工作者分享如何透過跨學科教育，提升學生的創意及藝術素養。

「Summer TechEd Fest 創科遊學 玩轉暑假 2024」設有超過40個STEAM工作坊及互動攤位，適合不同年齡及喜好的孩子參與。小朋友可以親身體驗時下最流行的科技，包括無人機足球、VR360元宇宙創作、F1賽車等，更可以參與創客工作坊，設計小夜燈、製作個人化3D打印作品等，將創意實踐出來。

兩大人氣童星現身

「Summer TechEd Fest 創科遊學 玩轉暑假 2024」設有不同的互動攤位，小朋友可以親身體驗時下最流行的科技，包括無人機足球、VR360元宇宙創作、F1賽車等，更可以參與創客工作坊，設計小夜燈、製作個人化3D打印作品等，將無限創意實踐！活動更邀請到兩位人氣童星黃梓樂 及 鄭淽月 現身與大家互動，機會難逢，萬勿錯過！

▲ 「人工智慧與藝術的邂逅」工作坊，探索生成式AI的無限應用，從使用文字到圖像技術製作引人入勝的視覺內容。小朋友亦可以親身體驗時下最流行的科技。

除了工作坊外，活動還設有STEAM作品展，展出多個國際及本地學界比賽的優秀作品及模型，讓公眾一睹香港年青一代的創科實力。場內更設有遊戲區，並有精美小禮物派發，讓一家大小在輕鬆愉快的氛圍下學習創科知識。

「Summer TechEd Fest 創科遊學 玩轉暑假 2024」

活動詳情：

日期及時間：

2024年7月5日（教育日）

開放時間：10:30-18:30

2024年7月6日（公眾日）

開放時間：10:00-18:00

地點:香港九龍達之路78號生產力大樓

立即報名：

7月5日 (教育日)

7月6日 (公眾日)

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