肝癌｜女子無飲酒卻驗出患肝癌　醫生揭元兇：與長期食1款早餐食物有關

【肝癌/早餐/不飲酒/肝炎/肝硬化/擴散至肺部/花生醬/黃曲毒素】不少港人早餐都喜愛食多士，惟要小心多士加1物恐致癌。有台灣醫生近期在網上分享，曾有一名女患者無飲酒習慣，但因長期食同1款早餐，結果檢查發現竟罹患肝癌，並且已轉移至肺部。

台灣營養功能醫學專家劉博仁近期在Facebook個人專頁發文分享案例，指曾經有一名女患者平時無飲酒習慣，亦沒有罹患B型或C型肝炎，但因感覺消化不良而前往醫院接受身體檢查，結果竟發現其肝臟有巨大腫瘤，且癌細胞已經擴散至肺部。

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經劉醫生進一步問診後，發現該名女患者平時非常喜歡吃花生醬，20多年來都吃花生醬多士做早餐，因此他判斷，對方可能是因為長期進食被黃曲霉毒素污染的花生醬，而導致罹患肝癌。

劉醫生表示，黃曲毒素是國際癌癥研究署（IARC）認定的一級致癌物，與肝癌、腎臟癌、胃癌有關，尤其是肝癌。受污染的花生粉或花生醬、豆腐乳、臭豆腐、玉米，或咖啡粉等食品，都可能含有黃曲霉毒素。他建議平時盡量食用新鮮現作的食物，如愛吃花生盡量吃帶殼的新鮮花生，就可以減少碰到黴菌毒素污染的機會。

黃曲霉毒素可致中毒

黃曲霉毒素主要分B1、B2、G1和G2四類，已被國際癌症研究機構列為「會令人類致癌的物質」，與人類肝癌有關，特別是帶乙型肝炎表面抗原的人，亦可能會影響丙型肝炎病毒帶菌者。

據本港食物安全中心資料，黃曲霉毒素是天然存在的毒素，常見於天氣炎熱和潮濕的地方，部分農作物例如花生、粟米、穀物、木本堅果、香料等，在收成後沒有經過適當的處理，或儲存不當，便會發霉而產生黃曲霉毒素。由於具耐熱的特性，一般的烹調溫度不易破壞黃曲霉毒素。黃曲霉毒素可引致動物急性及慢性中毒，其影響包括急性肝臟受損、肝硬化、引起腫瘤、形成畸胎及其他遺傳影響。中毒病徵可能包括發燒、嘔吐及黃疸病，也可能引致急性肝臟受損，情況嚴重的會致命。

減少攝取黃曲霉毒素貼士

由於黃曲霉毒素是致癌物質，聯合國糧食及農業組織/世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）沒有為黃曲霉毒素訂定健康參考值，並建議應將黃曲霉毒素的攝入量降至盡可能低的水平。食安中心建議消費者應採取下列措施，減少攝取黃曲霉毒素：

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肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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