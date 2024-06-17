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《繁花》收視大跌僅有14.6點　《東張西望》最高23.1點再登榜首

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 40 分鐘前

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《繁花》

翡翠台上周（10日至16日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》上周報道「豪宅生菇」，跨平台直播收視最高23.1點（150萬觀眾），再登收視榜首。

處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.5點（133萬觀眾）；佘詩曼、林峯主演《家族榮耀之繼承者》最高收視22.6點（147萬觀眾）。王家衛執導電視劇集《繁花》，最高收視由上周19點大跌至只有14.6點（95萬觀眾），看來沒有粵語配音版的確有影響。

家族榮耀之繼承者︱王敏奕委屈落淚令人痛心　「大台家嫂」激罕派福利慰粉絲【多圖】

《家族榮耀之繼承者》

《福祿壽訓練學院》成周末收視首位

同時，或受《繁花》拖累，方力申、黃翠如主持煮食節目《拍檔廚房》最高收視10.4點（68萬觀眾）；全新旅遊節目《玩轉深中懶人包》上周首播，最高收視10.1點（65萬觀眾），成績十分不理想。

周六晚由麥美恩、曾展望主持的清談節目《Mayanne 小喇叭 加長版》最高收視16.7點（108萬觀眾）；王祖藍主持綜藝節目《香港東莞社團總會呈獻︰一條麻甩在東莞》最高收視12.1點（78萬觀眾）。

周日播出綜藝節目《福祿壽訓練學院》最高收視18.1點（118萬觀眾），成周末收視首位；胡蓓蔚、姚子羚及冼靖峰主持全新旅遊節目《食玩假期呈獻︰一路繁花》最高收視14點（91萬觀眾）；《2024 TVB年中節目巡禮》最高收視11.8黠（76萬觀眾）。

《福祿壽訓練學院》

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