  • 30°C
香港時間 : 2024617日 (一) 19:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

神之調酒師丨Sica醉酒會借機示愛　Marco做評分：諗住憑直覺

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 13 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

《神之調酒師》余迪偉、練美娟、何洛瑤、葉振弘。（左起）

由練美娟（娟姐）及余迪偉（迪偉）主持的ViuTV節目《神之調酒師》，今晚（6月17日）播出的第6集，邀得何洛瑤（Sica）和P1X3L成員葉振弘（Marco）作嘉賓。

娟姐笑問Sica：「你上次嚟我地飲酒嘅節目（意指《晚吹－有酒今晚吹》），醉醉地又乘機示愛，今次再嚟到我地飲酒嘅節目，你有咩目的啊？」 Sica笑言：「今日嚟嘅目的係示10次愛！」娟姐追問Marco：「你會唔會照顧飲醉咗嘅佢（Sica）啊？」Marco點頭話會。

被封「熒幕CP」的Sica和Marco齊任《神之調酒師》嘉賓。

靠直覺評分

另外，娟姐問二人將如何評分參賽者的作品，Marco指：「我諗住憑直覺！」Sica：「都係直覺！」娟姐笑言：「唔好問啦，嘥氣！」

Marco回應：「Balance返吖嘛，你地係理性（意指娟姐及迪偉），我地係感性咁評分。」迪偉指著娟姐回應：「理性就唔敢講，佢通常飲到第二杯就無理性架啦！」

另外，節目比賽來到第6集，已淘汰過半參賽者，有被淘汰的潛力參賽者於本集進行復活賽，且將有人於復活賽中再次晉級，連同其他參賽者進行「第四回合：基酒」的比賽，展現他們各自的調酒技巧。

《神之調酒師》余迪偉、練美娟、何洛瑤、葉振弘。（左起）

最新影片推介：林子善專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽｜目睹太太順產痛苦拒再追多個   林子善最怕女兒反叛期不再黏爸爸

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

MIRROR成員丨姜濤探訪麥當勞叔叔之家做義工　以笑聲傳遞愛心與小朋友玩遊戲
16:22 2024/05/14
MIRROR成員丨姜濤探訪麥當勞叔叔之家做義工　以笑聲傳遞愛心與小朋友玩遊戲
MIRROR成員︱柳應廷演繹新作靠幻想預告唱Live有「特別」　Jer曾迷失：是否應該多迎合市場？
13:04 2024/06/09
MIRROR成員︱柳應廷演繹新作靠幻想預告唱Live有「特別」　Jer曾迷失：是否應該多迎合市場？
MIRROR成員丨盧覓雪「濃妝論」激嬲神徒要求道歉　教主罕有發文反擊：我不為此感到羞恥
12:11 2024/05/17
MIRROR成員丨盧覓雪「濃妝論」激嬲神徒要求道歉　教主罕有發文反擊：我不為此感到羞恥

你可能感興趣

MIRROR成員丨姜濤探訪麥當勞叔叔之家做義工　以笑聲傳遞愛心與小朋友玩遊戲
16:22 2024/05/14
MIRROR成員丨姜濤探訪麥當勞叔叔之家做義工　以笑聲傳遞愛心與小朋友玩遊戲
MIRROR成員︱柳應廷演繹新作靠幻想預告唱Live有「特別」　Jer曾迷失：是否應該多迎合市場？
13:04 2024/06/09
MIRROR成員︱柳應廷演繹新作靠幻想預告唱Live有「特別」　Jer曾迷失：是否應該多迎合市場？
MIRROR成員丨盧覓雪「濃妝論」激嬲神徒要求道歉　教主罕有發文反擊：我不為此感到羞恥
12:11 2024/05/17
MIRROR成員丨盧覓雪「濃妝論」激嬲神徒要求道歉　教主罕有發文反擊：我不為此感到羞恥
練美娟 余迪偉 何洛瑤 葉振弘 綜藝節目 ViuTV P1X3L

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月17日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月17日 時間16:05）
前TVB主播︱黃麗幗親子樂玩水罕有晒驕人上圍　靚媽轉戰金融界更加省鏡
前TVB主播︱黃麗幗親子樂玩水罕有晒驕人上圍　靚媽轉戰金融界更加省鏡
香港小姐2024丨香港小姐首輪面試直撃　華姐回流參選內地佳麗襲港
香港小姐2024丨香港小姐首輪面試直撃　華姐回流參選內地佳麗襲港