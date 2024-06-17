神之調酒師丨Sica醉酒會借機示愛　Marco做評分：諗住憑直覺

▲ 《神之調酒師》余迪偉、練美娟、何洛瑤、葉振弘。（左起）

由練美娟（娟姐）及余迪偉（迪偉）主持的ViuTV節目《神之調酒師》，今晚（6月17日）播出的第6集，邀得何洛瑤（Sica）和P1X3L成員葉振弘（Marco）作嘉賓。

娟姐笑問Sica：「你上次嚟我地飲酒嘅節目（意指《晚吹－有酒今晚吹》），醉醉地又乘機示愛，今次再嚟到我地飲酒嘅節目，你有咩目的啊？」 Sica笑言：「今日嚟嘅目的係示10次愛！」娟姐追問Marco：「你會唔會照顧飲醉咗嘅佢（Sica）啊？」Marco點頭話會。

▲ 被封「熒幕CP」的Sica和Marco齊任《神之調酒師》嘉賓。

靠直覺評分

另外，娟姐問二人將如何評分參賽者的作品，Marco指：「我諗住憑直覺！」Sica：「都係直覺！」娟姐笑言：「唔好問啦，嘥氣！」

Marco回應：「Balance返吖嘛，你地係理性（意指娟姐及迪偉），我地係感性咁評分。」迪偉指著娟姐回應：「理性就唔敢講，佢通常飲到第二杯就無理性架啦！」

另外，節目比賽來到第6集，已淘汰過半參賽者，有被淘汰的潛力參賽者於本集進行復活賽，且將有人於復活賽中再次晉級，連同其他參賽者進行「第四回合：基酒」的比賽，展現他們各自的調酒技巧。

▲ 《神之調酒師》余迪偉、練美娟、何洛瑤、葉振弘。（左起）

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